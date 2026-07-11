Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το βίντεο που «πρόδωσε» τους συλληφθέντες – Είχαν συγκροτήσει δύο ομάδες για τρία χτυπήματα

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη στυγερή δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν γνώση του κατηγορητηρίου, ενώ θεωρείται βέβαιο πως θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

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Το βίντεο-ντοκουμέντο που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό των δραστών ξεκίνησε από ένα κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό. Περίπου 10 ώρες πριν από τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν 29χρονο και μια 26χρονη να πραγματοποιούν κατόπτευση του χώρου.

Το ζευγάρι φέρεται να χαρτογραφούσε την περιοχή και να δοκίμαζε το δρομολόγιο διαφυγής του, προετοιμάζοντας το χτύπημα που έμελλε να κοστίσει τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο – Δύο ομάδες για τρία χτυπήματα

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, αναλύοντας τις κινήσεις των δραστών, συνέθεσε το παζλ των επιθέσεων, διαπιστώνοντας ότι το ζευγάρι διέμενε σε κρησφύγετο που απείχε μόλις λίγα τετράγωνα από τον στόχο, στον οποίο μετέβη και από τον οποίο αποχώρησε πεζή.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η τρομοκρατική ενέργεια είχε δύο σκέλη. Η δολοφονική επίθεση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από το συλληφθέν ζευγάρι στην οικία Νέστορα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, μια δεύτερη τριμελής ομάδα κινήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων, βάζοντας στο στόχαστρο τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Ν.Δ. Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 και η δεύτερη μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23, σε απόσταση 150 μέτρων η μία από την άλλη.

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Η χρονική και γεωγραφική σύμπτωση των γεγονότων οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ταυτόχρονο, οργανωμένο σχέδιο από δύο διαφορετικούς επιχειρησιακούς βραχίονες.

Η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να επισπεύσει τις συλλήψεις των τριών βασικών υπόπτων προτού ταυτοποιηθούν οι συνεργοί τους, καθώς υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις ότι ετοιμάζονταν να εξαφανιστούν.

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Αυτή την ώρα, το βάρος των ερευνών πέφτει στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αρχές «ξεσκονίζουν» τα κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές επικοινωνίες των συλληφθέντων, εκτιμώντας ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην αποκάλυψη των στοιχείων και των υπολοίπων μελών που συμμετείχαν στα πρώτα δύο χτυπήματα.

Το «παρελθόν» της 26χρονης κατηγορούμενης

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής έχει μπει το προφίλ της 26χρονης συλληφθείσας, η οποία δεν είναι άγνωστη στις αρχές. Το 2022 είχε κατηγορηθεί ως μέλος αναρχικής ομάδας με πλούσια εμπρηστική δράση την περίοδο 2016-2022.

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Τότε, της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή για συμμετοχή σε μία από τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη, μέχρι τη νέα της εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.