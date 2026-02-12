Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε νέα αντιπαράθεση με τον A. Γεωργιάδη – Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη και βλέπει παρακράτος

Σε νέα δημόσια αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (12.02) η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου με εκτενή ανάρτησή της στο Facebook έκανε γνωστό το μήνυμα που απέστειλε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της κριτικής της κ. Κωνσταντοπούλου βρέθηκε η δήλωση του υπουργού Υγείας στη Βουλή, ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του η ίδια.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως «ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους». Παράλληλα, ζητά από τον κ. Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, να υποβάλει ο ίδιος την παραίτησή του.

Στην ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρεται επίσης στις δολοφονίες του Αλέξη Γρηγορόπουλου και του Ζακ Κωστόπουλου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «παρακράτος» και για λειτουργία με «σύνδεση αστυνομίας και πολιτικής εξουσίας».

Σύμφωνα με την ίδια, επικοινώνησε μαζί της ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος την διαβεβαίωσε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Η κ. Κωνσταντοπούλου επισημαίνει ότι του απάντησε πως αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό ή, εναλλακτικά, την παραίτησή του.