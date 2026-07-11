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ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με 52χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα – Δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Θρίλερ με 52χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα – Δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στην Πάτρα όταν 52χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, της οικίας της.

Όπως μεταδίδει το tempo24, η γυναίκα φέρεται να βούτηξε στο κενό από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.

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