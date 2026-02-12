Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη στη Βουλή: Τον αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο» – «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή», απάντησε ο υπ. Υγείας

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) στην Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με την Νίκη Κεραμέως για το θέμα του εργοστασίου “Βιολάντα“.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στην υπουργό Εργασίας λέγοντας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα» ενώ έκανε ευθεία επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη που τον αποκάλεσε “άθλιο υποκείμενο”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Βουλή μετέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης και απάντησε στην αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζοντας πως την Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση.

«Τη Δευτέρα επειδή με είπατε και κότα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά» προανήγγειλε. Επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό το γνωρίζουν «πρώτοι οι βουλευτές της» αφού έχει χάσει το 40% της κοινοβουλευτικής της δύναμης. «Είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει. Μπήκε με 8 έμεινε με 5, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει» είπε .

Για το θέμα της “Βιολάντα” υπογράμμισε: «Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα επί λέξει πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα».

Ο επίμαχος διάλογος

Απαντώντας η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η Υπουργός κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν. «Αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι» επέμεινε η κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης.

Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη: “Υπάρχει και ένα όριο”

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης του γνωστοποίησε ότι κατευθύνεται προς το κοινοβούλιο για να ζητήσει τον λόγο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κατευθύνομαι προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού για τις νέες αθλιότητες της ⁦@ZoeKonstant εναντίον μου. Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο” αναφέρει σε ανάρτηση του.