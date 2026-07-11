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Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν στα χέρια – Γιαννούλης: «Πολύ κακός σύμβουλος η αλαζονεία, γυρίζουμε στις εποχές των φρουρών»

Η ανάρτηση και η αποκάλυψη

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν στα χέρια – Γιαννούλης: «Πολύ κακός σύμβουλος η αλαζονεία, γυρίζουμε στις εποχές των φρουρών»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε μια ανάρτηση που προκαλεί αίσθηση και πυροδοτεί νέα ερωτήματα προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής κινητικότητας και αναταραχής.

Στο κείμενο που δημοσιοποίησε, ο κ. Γιαννούλης αναφέρεται στο ζήτημα της «σωματικής βίας», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για την ύπαρξη ανάλογων περιστατικών ή συμπεριφορών εντός του κομματικού σχηματισμού.

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Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας συζητήσεις για το βάθος της κρίσης.

«Είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος.

Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των… φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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