Νίκος Νικολόπουλος: Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή του πρώην υπουργού και προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκου Νικολόπουλου, σημειώθηκε το Σάββατο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς έχει τραυματιστεί ελαφρά.

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Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, το δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαινε ο κ. Νικολόπουλος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση ο πρώην υπουργός βρέθηκε στο οδόστρωμα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού διατήρησε πλήρως τις αισθήσεις του, ενώ από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης υπήρξε άμεση. Στο σημείο έσπευσε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον κ. Νικολόπουλο.

Ακολούθως, ασθενοφόρο του Target παρέλαβε τον πολιτικό και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, καθώς ο ίδιος παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και πόνο στην περιοχή του θώρακα.

Στο νοσοκομείο ο κ. Νικολόπουλος υποβάλλεται σε πλήρη κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε εσωτερικό ή σοβαρότερο κάκωση, με το ιατρικό επιτελείο να εμφανίζεται καθησυχαστικό.

Την ίδια ώρα, αξιωματικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών έχουν αναλάβει το έργο της προανάκρισης, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων.