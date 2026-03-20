Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα 30% η Καρυστιανού – Δύσκολη εικόνα για Τσίπρα και Σαμαρά

Σχεδόν το 68% των πολιτών θέλουν κυβερνητική αλλαγή στις επόμενες εκλογές αναφέρει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι θέσεις που παρουσιάζουν για την κυβέρνηση που θα ήθελαν να σχηματιστεί.

Στο κεντρικό δελτίο του Open παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, στην οποία φαίνεται οι πολίτες να ζητούν οικουμενική κυβέρνηση από όλα τα κόμματα στις επόμενες εκλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, παραμένουν σχετικά χαμηλά, οι πολίτες φαίνεται να αναμένουν τα νέα κόμματα που πρόκειται να δημιουργήσουν, μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Οι ψηφοφόροι του κόμματος του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πλέον το κόμμα βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 76,6% των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν θα τον ψήφιζε ή μάλλον δεν θα τον ψήφιζε ενώ το 20,9% πως σίγουρα ή μάλλον θα τον ψήφιζε.

Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού το 62,5% λέει πως δεν θα την ψήφιζε και το 30,6% θα την ψήφιζε.

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, το 82,4% δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό και το 14,3% θα το ψήφιζε.

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν τρίτη κυβερνητική θητεία, το 27,2% των πολιτών απαντά θετικά, ενώ το 67,9% εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το ποια κυβέρνηση θα θέλατε να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές, το 22,1% θέλει οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων, το 20,1% κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς, αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ το 17,9%, κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-Βελόπουλου και κομμάτων της δεξιάς λέει το 11% και κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το 8,5%.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τα ποσοστά υπέρ της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας αγγίζουν το 58,3%, ενώ ακολουθούν η προτίμηση για οικουμενική κυβέρνηση με 12,7%, κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με 11,1% και κυβέρνηση με Βελόπουλο και δεξιά κόμματα, την οποία υποστηρίζει το 9,1%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 57,2% επιθυμεί κυβέρνηση με τα κόμματα της αριστεράς, το 13,2% προτιμά μια αυτοδύναμη ΝΔ, το 11,1% υποστηρίζει μια οικουμενική κυβέρνηση, το 9% βλέπει θετικά μια συνεργασία με τη ΝΔ, και το 3,4% επιθυμεί κυβέρνηση ΝΔ-Βελόπουλου με άλλα δεξιά κόμματα.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ η κριτική στις επιλογές της ηγεσίας κάνει κακό στην εικόνα του λέει το 53,1% και πως κάνει καλό το 42,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ για την αξιολόγηση του κόμματος το 60% λέει προς τη σωστή και το 38,4% προς τη λάθος.

Στο ερώτημα για το αν είναι πιθανό το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, το 68,6% των ψηφοφόρων του εκφράζει την άποψη ότι αυτό δεν είναι πιθανό, ενώ το 28,6% θεωρεί ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό.