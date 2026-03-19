Δημοσκόπηση MRB: Στο 31,1% η Νέα Δημοκρατία – Τι λένε οι πολίτες για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ είναι στο 31,1%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 14%, η Ελληνική Λύση στο 11,5, η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,6%, το ΚΚΕ στο 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,6%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, η Νίκη στο 3,1%.

Στην πρόθεση ψήφου η κατάσταση έχεις ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

Φωνή Λογικής: 2,8%

ΜέΡΑ 25: 2,1%

Νίκη: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Οι πολίτες ρωτήθηκαν για το αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αξιολογώντας τις κινήσεις της Ελλάδας.