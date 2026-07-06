Δημοσκόπηση Prorata: Στο 9,5% η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ – 2 στους 3 πιστεύουν πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση

Στις 9,5% μονάδες είναι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Prorata που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών», σήμερα Δευτέρα (6.7.26).

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25% και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15,5%. Υπενθυμίζεται ότι, τα αντίστοιχα ποσοστά στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο ήταν 24% και 14,5%.

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Στην τρίτη θέση βρίσκονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνοντας 8,5%. Με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πάντως να παρουσιάζει κάμψη στα ποσοστά του σε σχέση με τον Ιούνιο όταν και συγκέντρωνε 9,5%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Δημοκράτες με 1% και η Νίκη 0,5%.

Το 3% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλα κόμματα, ενώ το 12% ότι δεν έχει αποφασίσει.

Στην ερώτηση ποια από τις δύο κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ (2015 – 2019) ή της ΝΔ (από το 2019 έως σήμερα) οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εμφανίζονται διχασμένο. Το 36% απαντά «περίπου τα ίδια / καμία από τις δύο, το 32% η κυβέρνηση ΝΔ και επίσης το 32% η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα «ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία», το 38% απαντά ο σχηματισμός κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 34% ο σχηματισμός κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% εξίσου και τα δύο ενδεχόμενα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% παραμένει ο πολιτικός αρχηγός που οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 18%, η Μαρία Καρυστιανού με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 4% ενώ κανένας απαντά το 21%.

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Όσον αφορά τα τρία σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα σύμφωνα με τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, η ακρίβεια έρχεται πρώτη με 83%, τα ζητήματα διαφθοράς με 46%, το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 29%, οι μισθοί και εργασιακές συνθήκες με 28% και η Παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα με 19%.

Τέλος, το 69% της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.