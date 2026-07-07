Νέοι τριγμοί στους «Δημοκράτες»: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Γιώτα Πούλου με αιχμές

Σε τροχιά έντονου προβληματισμού και πολιτικής αποδυνάμωσης εισέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα των «Δημοκρατών», μετά την επίσημη αποχώρηση της βουλευτού Βοιωτίας, Γιώτας Πούλου.

Η ανεξάρτητη βουλευτής πήρε την απόφαση να κλείσει τον κύκλο της στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, διευρύνοντας τον κύκλο των πρόσφατων ηχηρών απωλειών.

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Μετά τις πρόσφατες φυγές του Μιχάλη Χουρδάκη και της Θεοδώρας Τζάκρη, το κόμμα υφίσταται ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα, καθώς πλέον η Ραλλία Χρηστίδου αποτελεί τη μοναδική βουλευτή που εκπροσωπεί τους «Δημοκράτες» στα έδρανα του Κοινοβουλίου, περιορίζοντας δραματικά την πολιτική τους παρέμβαση.

Το μήνυμα της Γιώτας Πούλου

Αν και η βουλευτής Βοιωτίας επέλεξε να μην δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης που απέστειλε στο Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, μοιράστηκε δύο κομβικά αποσπάσματα.

Στο πρώτο, η κ. Πούλου ξεκαθαρίζει την πολιτική της στόχευση για το μέλλον, επισημαίνοντας πως θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή με σκοπό τη διαμόρφωση μιας «δημοκρατικής και προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης» απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προτάσσοντας ως αναγκαιότητα τη συνένωση των δημοκρατικών δυνάμεων και των ενεργών πολιτών.

Στο δεύτερο μέρος, απευθυνόμενη στη βάση και τα στελέχη της παράταξης, σημείωσε με νόημα ότι μέσα από την κοινή τους διαδρομή «έμαθε πολλά», εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι τους θα διασταυρωθούν εκ νέου στο πεδίο των μελλοντικών κοινωνικών και πολιτικών διεκδικήσεων.

Η επίσημη αντίδραση των «Δημοκρατών»

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη αντέδρασε άμεσα εκδίδοντας ανακοίνωση, στην οποία επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Στο κείμενό τους, οι «Δημοκράτες» εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τη βουλευτή για τη συνολική της προσφορά από την πρώτη μέρα ίδρυσης της παράταξης μέχρι και την τελευταία της ομιλία στη Βουλή, η οποία, όπως υπογραμμίζουν, έγινε «με τη σημαία των Δημοκρατών».

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Παράλληλα, η ηγεσία του κόμματος της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα πολιτικά της βήματα, σημειώνοντας πως ελπίζει να συνεχίσει να μάχεται, «σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί», για το συμφέρον των πολιτών της Βοιωτίας και των αξιών που πρεσβεύει.

Η νέα αυτή απώλεια έρχεται να προστεθεί σε ένα ντόμινο εσωκομματικών κραδασμών των τελευταίων εβδομάδων, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνοχή, τη δυναμική αλλά και το ίδιο το μέλλον της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.