Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, στο 12,7% η διαφορά με την ΕΛΑΣ – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, δεν πείθει ο Σαμαράς

Σταθερά πρώτη με ποσοστό άνω του 30% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο απαντά ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρίσκεται στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

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Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, «άλλο» 4,5% και αναποφάσιστοι 11,7%.

Στο ερώτημα «τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές;», με το 49% να απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 7% ΔΓ/ΔΑ.

Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι πρώτος με 29,5% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,2%.

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και η στάση των πολιτών απέναντι στο κόμμα που σχεδιάζει ο Αντώνης Σαμαράς με το 87% να απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει ενώ πολύ και αρκετά απαντά το 12%.

Μάλιστα, όταν το ερώτημα απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ, μόνο το 1% απαντά πολύ πιθανό, το 1% αρκετά πιθανό, το 3% λίγο πιθανό, το 94% καθόλου πιθανό και το 1% ΔΓ/ΔΑ. Όσο για το κίνητρο του πρώην πρωθυπουργού το 32% απαντά «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη», το 24% «να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη», το 21% «να επαναφέρει τη ΝΔ στις ιδρυτικές της αξίες», το 17% «να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της ΝΔ», ενώ το 6% απαντά ΔΓ/ΔΑ.