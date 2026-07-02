Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,4% η Νέα Δημοκρατία – Στο 5,7% η διαφορά ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ
Η προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα - Καρυστιανού
Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Metron Analysis που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA την Πέμπτη 2/7.
Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,4%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 17,1% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στην 3η θέση με 11,4%. Η Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι στο 7,5%, ενώ το ΚΚΕ έχει 6,2%.
Στην πρόθεση ψήφου το 25% απάντησε ΝΔ, το 14,1% κινείται προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠαΣοΚ βρίσκεται στο 9,4%.
Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 6,2%.
Δείτε παρακάτω όλη τη δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis
Καταλληλότερος πρωθυπουργός με 29% είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με 15% ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης (5%) και Κυριάκος Βελόπουλος (4%).
Η δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis παρουσίασε την προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα – Καρυστιανού, όπου σχεδόν δύο στους τρεις ψηφοφόρους της Ελπίδας είτε είχαν επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχαν ψηφίσει ή είχαν επιλέξει άκυρο η λευκό, ενώ το 21% είχε ψηφίσει ΝΔ, το 6% ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% Ελληνική Λύση και το 4% ΚΚΕ.
Παράλληλα, το 54% που ψηφίζει το κόμμα Τσίπρα είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΚΚΕ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% ΝΔ και σχεδόν ένας στους τρεις είτε είχε επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχε ψηφίσει.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις