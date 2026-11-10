Απέπλευσε το «Abeille Marengo»: Αρχίζουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Την εξέλιξη ανακοίνωσαν επίσημα, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά τις απαραίτητες εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του. Αμέσως μετά θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών βυθού, βάσει των αγγελιών προς ναυτιλλομένους που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές.

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Abeille Marengo»

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές».

Πρώτα η βαθμονόμηση και μετά οι έρευνες βυθού

Η πρώτη φάση των εργασιών αφορά τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού που φέρει το «Abeille Marengo», ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του πριν από την έναρξη των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, το πλοίο θα ξεκινήσει τις έρευνες βυθού που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

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Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Great Sea Interconnector, του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των συστημάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Από την προετοιμασία στο πεδίο

Ο απόπλους σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της τεχνικής προετοιμασίας στην έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών στη θάλασσα.

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Το DEBATER είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το «Abeille Marengo» ήταν έτοιμο να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών ναυτικών αγγελιών.

Το πλοίο είχε παραμείνει στο Ηράκλειο εν αναμονή της έναρξης των εργασιών, με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector και του ΑΔΜΗΕ να επιβεβαιώνει πλέον επίσημα την αναχώρησή του.

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Το πλαίσιο των NAVTEX

Για τις έρευνες έχουν εκδοθεί NAVTEX από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές.

Είχε προηγηθεί η έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX, με την Άγκυρα να αμφισβητεί την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής των εργασιών και να επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

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Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τη διπλωματική αντιπαράθεση με τις NAVTEX και την τουρκική απαίτηση για άδεια.

Η θέση της Αθήνας παραμένει ότι η αδειοδότηση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές, χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία.

Πολιτική αντιπαράθεση για τη γαλλική διακοίνωση

Ο απόπλους πραγματοποιείται ενώ παραμένει σε εξέλιξη η πολιτική αντιπαράθεση για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διπλωματική ενέργεια είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν αποτελεί αίτημα αδειοδότησης και δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο ως προς τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η ενημέρωση της Τουρκίας δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτημα άδειας, επιμένοντας ότι το έργο προχωρά βάσει του σχεδιασμού.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον απόπλου του «Abeille Marengo» αποτελεί πλέον την πρώτη επιβεβαίωση ότι το ερευνητικό πλοίο αναχώρησε από το Ηράκλειο για να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.