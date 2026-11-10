Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση – Αιτήσεις έως τις 4 Δεκεμβρίου

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ενίσχυση, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

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Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα είναι αυξημένο κατά 30% για τη φετινή χειμερινή περίοδο, όπως είχε γράψει το DEBATER παρουσιάζοντας τα μέτρα για το επίδομα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η διαδρομή στην ψηφιακή πύλη myAADE είναι:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

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Να επιλέξουν το είδος καυσίμου ή ενέργειας. Να συμπληρώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας. Να επιλέξουν τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κατοικία. Να δηλώσουν εάν είναι ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο. Να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή, όπου απαιτείται. Να δηλώσουν εάν διαμένουν σε πολυκατοικία, στην περίπτωση χρήσης πετρελαίου θέρμανσης.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης είναι υποχρεωτικό να έχει δηλωθεί στο myAADE ένας έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το συνολικό επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 1.040 ευρώ για την πλειονότητα των δικαιούχων.

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Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ, ενώ στους οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ.

Το ποσό αναφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος θέρμανσης:

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Είδος θέρμανσης Ποσό αναφοράς Ηλεκτρική ενέργεια 380 ευρώ Βιομάζα – πέλετ 360 ευρώ Καυσόξυλα ή τηλεθέρμανση 350 ευρώ Φυσικό αέριο 325 ευρώ Πετρέλαιο θέρμανσης 300 ευρώ Μπλε κηροζίνη 300 ευρώ Υγραέριο 300 ευρώ

Το τελικό ποσό προκύπτει από το ποσό αναφοράς, τον συντελεστή των καιρικών συνθηκών του οικισμού και την προσαύξηση κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για την περίοδο 2026-2027 εφαρμόζεται επιπλέον οριζόντια αύξηση 30%.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τις κατηγορίες δικαιούχων και τα ποσά που μπορούν να φτάσουν έως τα 1.560 ευρώ.

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Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τις 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει δικαιούχο.

για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει δικαιούχο. Τις 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Το όριο των 24.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί .

. Τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους.

για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους. Τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τον έλεγχο των κριτηρίων χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2025 και του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα

Η ενίσχυση αφορά τη θέρμανση της κύριας κατοικίας με:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φωτιστικό πετρέλαιο – μπλε κηροζίνη

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Βιομάζα – πέλετ

Τηλεθέρμανση

Ηλεκτρική ενέργεια

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Για το πετρέλαιο θέρμανσης λαμβάνονται υπόψη αγορές από τις 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ από την 1η Ιουνίου 2026.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

Όσοι δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Όσοι εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση ως φιλοξενούμενοι.

Όσοι υπάγονται στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.

Τα νομικά πρόσωπα.

Όσοι ζητούν επιδότηση για επαγγελματική στέγη.

Ειδικά για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ρεύματος, καθώς και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Πληρωμή / Προθεσμία Ημερομηνία Λήξη αιτήσεων 4 Δεκεμβρίου 2026 Καταβολή προκαταβολής Έως 23 Δεκεμβρίου 2026 Καταχώριση παραστατικών λοιπών καυσίμων Έως 29 Απριλίου 2027 Καταβολή υπόλοιπου επιδόματος Έως 28 Μαΐου 2027 Επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ρεύμα Έως 30 Ιουλίου 2027

Για τους παλαιούς δικαιούχους η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του επιδόματος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, με τη φετινή προσαύξηση, ενώ για τους νέους δικαιούχους αντιστοιχεί στο 50% του υπολογιζόμενου ποσού.

Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 80 ευρώ.