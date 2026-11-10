Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Έτοιμο για απόπλου το γαλλικό πλοίο από το λιμάνι του Ηρακλείου

Θέμα χρόνου η επανεκκίνηση των ερευνών για το καλώδιο

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Έτοιμο για απόπλου το γαλλικό πλοίο από το λιμάνι του Ηρακλείου
Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. (credits: vesselfinder.com)
DEBATER NEWSROOM

Έτοιμο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο θα προχωρήσει στις κρίσιμες βυθομετρικές έρευνες που θα ανοίξουν το δρόμο για την έναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το πλοίο μετά τον απόπλου θα κινηθεί προς την περιοχή ενδιαφέροντος, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από την πόντιση του καλωδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχικές έρευνες εστιάζουν στη θαλάσσια ζώνη ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, εκεί όπου το καλοκαίρι του 2024 είχε προκληθεί διακοπή των εργασιών εξαιτίας της έντασης που πυροδότησε η Άγκυρα.

Στο πεδίο των διαδικασιών, τα βήματα που έχουν ήδη γίνει περιλαμβάνουν την πλήρη αδειοδότηση των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Nexans. Ακολούθησε η έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου, στην οποία η Τουρκία αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, ενώ παράλληλα εκδόθηκε και η αντίστοιχη κυπριακή ναυτική οδηγία.

Εν μέσω διπλωματικών ενεργειών η Αθήνα προχωρά έχοντας ως βασικό όπλο το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας ότι ο GSI αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας

Τη θέση της κυβέρνησης ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτης χώρας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ΕΡΤnews με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε μέσω των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, ενώ διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά χωρίς να τίθενται υπό διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ