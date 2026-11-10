Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Έτοιμο για απόπλου το γαλλικό πλοίο από το λιμάνι του Ηρακλείου

Έτοιμο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο θα προχωρήσει στις κρίσιμες βυθομετρικές έρευνες που θα ανοίξουν το δρόμο για την έναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το πλοίο μετά τον απόπλου θα κινηθεί προς την περιοχή ενδιαφέροντος, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από την πόντιση του καλωδίου.

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Οι αρχικές έρευνες εστιάζουν στη θαλάσσια ζώνη ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, εκεί όπου το καλοκαίρι του 2024 είχε προκληθεί διακοπή των εργασιών εξαιτίας της έντασης που πυροδότησε η Άγκυρα.

Στο πεδίο των διαδικασιών, τα βήματα που έχουν ήδη γίνει περιλαμβάνουν την πλήρη αδειοδότηση των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Nexans. Ακολούθησε η έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου, στην οποία η Τουρκία αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, ενώ παράλληλα εκδόθηκε και η αντίστοιχη κυπριακή ναυτική οδηγία.

Εν μέσω διπλωματικών ενεργειών η Αθήνα προχωρά έχοντας ως βασικό όπλο το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας ότι ο GSI αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας

Τη θέση της κυβέρνησης ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτης χώρας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ΕΡΤnews με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε μέσω των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, ενώ διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά χωρίς να τίθενται υπό διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.