Παραιτήθηκε από βουλευτής Αχαΐας ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στη θέση του ο Γιώργος Κυριακόπουλος
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται από 12 σε 13 βουλευτές
Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα. Είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε διατελέσει τομεάρχης Υγείας. Στη συνέχεια έγινε ανεξάρτητος βουλευτής και σήμερα κλείνει την βουλευτική του θητεία του με την επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο στην ολομέλεια.
Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Αχαΐας».
Τη θέση του στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες, καθώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται από 12 σε 13 βουλευτές.
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