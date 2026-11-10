Μιχαηλίδου: “15.806 περισσότερα σχολικά γεύματα καθημερινά – Εντάσσονται ακόμη 125 δημοτικά”

Σε ακόμη 125 δημοτικά σχολεία επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2026-2027, με την παροχή 15.806 επιπλέον γευμάτων καθημερινά. Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν αυξάνονται από 1.982 σε 2.107 σε όλη τη χώρα, ενώ διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 7,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα «Σχολικά Γεύματα» υλοποιούνται από το 2017 και αποτελούν σταθερή δράση κοινωνικής προστασίας, εξασφαλίζοντας στους μαθητές των συμμετεχόντων δημοτικών σχολείων ένα ζεστό γεύμα και προσφέροντας οικονομική ανακούφιση στις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ενώ η κοινή ώρα σίτισης ενισχύει την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η εφαρμογή του διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου για την ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων, από την παρασκευή έως τη διανομή τους.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Με την ένταξη 125 ακόμη δημοτικών σχολείων στα “Σχολικά Γεύματα”, προσφέρουμε 15.806 περισσότερα γεύματα καθημερινά. Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών και δεν μπορεί να εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους. Γι’ αυτό ενισχύουμε μια κοινωνική παροχή που καλύπτει μια βασική ανάγκη των μαθητών και απαλλάσσει τους γονείς από ένα μέρος των καθημερινών εξόδων.

Με πρόσθετη χρηματοδότηση 7,3 εκατ. ευρώ, διευρύνουμε την παρουσία του προγράμματος σε όλη τη χώρα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις μικρότερες πόλεις, τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Προτεραιότητά μας είναι περισσότερα παιδιά να έχουν ένα πλήρες, υγιεινό γεύμα στο σχολείο τους, με την ποιότητα και την ασφάλεια που οφείλουμε να διασφαλίζουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα “Σχολικά Γεύματα”, γιατί η στήριξη της οικογένειας και η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελούν σταθερές υποχρεώσεις της Πολιτείας».

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στη γνώση που προσφέρουμε στα παιδιά. Συνδέεται και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες μαθαίνουν, αναπτύσσονται και συμμετέχουν στη σχολική ζωή. Τα “Σχολικά Γεύματα” αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της καθημερινής φροντίδας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη επιπλέον ειδικών δημοτικών σχολείων, καθώς και σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε η στήριξη να φτάνει σε περισσότερες σχολικές κοινότητες. Ευχαριστώ τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τη συνεργασία μας και την εξασφάλιση των πρόσθετων πόρων. Με κοινή προσπάθεια, ενισχύουμε τις συνθήκες φοίτησης και στηρίζουμε έμπρακτα τους μαθητές και τις οικογένειές τους».

Η επέκταση αφορά σχολικές μονάδες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Στα 125 επιπλέον σχολεία περιλαμβάνονται και ειδικά δημοτικά, καθώς και σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές, διευρύνοντας την κάλυψη του προγράμματος και για μαθητές με αναπηρία.

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Η πρόσθετη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 7.302.372 ευρώ, εκ των οποίων 2.086.392 ευρώ αφορούν το 2026 και 5.215.980 ευρώ το 2027. Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.