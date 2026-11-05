Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX – Σε ετοιμότητα το Πολεμικό Ναυτικό

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως εισέρχονται οι προετοιμασίες για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με την Αθήνα να εξετάζει την έκδοση της απαραίτητης NAVTEX ακόμη και μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Το έργο Great Sea Interconnector, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι ελληνικές αρχές προετοιμάζονται για την επιστροφή του ερευνητικού πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η έκδοση της ελληνικής NAVTEX την Παρασκευή (6/11) ή το αργότερο έως την Κυριακή (8/11).

Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας σε χρονικό διάστημα πέντε έως δεκαπέντε ημερών, γεγονός που σημαίνει ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες κάνουν λόγο για αυξημένη ετοιμότητα στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η ελληνική πλευρά εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια αντίδρασης της Άγκυρας.

Πότε αναμένεται η NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η έκδοση της ναυτικής αγγελίας αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών.

Η NAVTEX θα προσδιορίζει τη θαλάσσια περιοχή και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του ερευνητικού σκάφους.

Οι προετοιμασίες αφορούν την ευρύτερη περιοχή ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, όπου είχαν σημειωθεί εντάσεις κατά την προηγούμενη φάση των ερευνών.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών χωρίς νέα παρεμπόδιση, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να προβάλλει διεκδικήσεις σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί η έκδοση νέας NAVTEX ούτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης των ερευνών.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα το Πολεμικό Ναυτικό

Η προοπτική επανέναρξης των ερευνών συνοδεύεται από ενισχυμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στο Πολεμικό Ναυτικό επικρατεί αυξημένη ετοιμότητα, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για ανακλήσεις αδειών στελεχών από την Πέμπτη (5/11).

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Οι πληροφορίες αυτές δεν συνοδεύονται μέχρι στιγμής από επίσημη ανακοίνωση για συγκεκριμένα μέτρα ή μετακινήσεις μονάδων.

Η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο η Τουρκία να αντιδράσει στην επανέναρξη των εργασιών, όπως είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2024 στην περιοχή της Κάσου.

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Τότε, η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια ερευνών είχε προκαλέσει ένταση και είχε αναδείξει τις διαφωνίες Ελλάδας και Τουρκίας για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια»

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την πραγματοποίηση των ερευνών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου θα αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά.

Η Αθήνα διαχωρίζει την ενημέρωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας από την αναζήτηση άδειας ή συγκατάθεσης της Τουρκίας.

Η διάκριση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό «Abeille Marengo»

Καθοριστική είναι και η γαλλική παρουσία στην προετοιμασία των εργασιών.

Το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο φέρει γαλλική σημαία, βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένει τις οδηγίες για την επανέναρξη των ερευνών.

Το πλοίο πρόκειται να πραγματοποιήσει μετρήσεις στον βυθό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πόντιση του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται για λογαριασμό της γαλλικής Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου.

Στο διπλωματικό πεδίο εξετάζεται το ενδεχόμενο η αναγκαία ενημέρωση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας να πραγματοποιηθεί μέσω της γαλλικής πλευράς.

Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη απευθείας επικοινωνίας Αθήνας – Άγκυρας, χωρίς να συνεπάγεται αναγνώριση τουρκικής αρμοδιότητας από την ελληνική πλευρά.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης της Τουρκίας.

Τα τρία σενάρια για την αντίδραση της Άγκυρας

Με την επανέναρξη των ερευνών να πλησιάζει, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η Τουρκία.

Τρία είναι τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται:

1. Διπλωματική αντίδραση και αντι-NAVTEX

Η Τουρκία ενδέχεται να περιοριστεί στην έκδοση αντι-NAVTEX, επαναλαμβάνοντας τις διεκδικήσεις της για τη θαλάσσια περιοχή και τους ισχυρισμούς της περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

2. Παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων

Ένα δεύτερο σενάριο προβλέπει την ανάπτυξη τουρκικών ναυτικών μονάδων κοντά στην περιοχή των ερευνών, χωρίς να υπάρξει απαραίτητα άμεση παρεμπόδιση των εργασιών.

3. Απόπειρα παρεμπόδισης του ερευνητικού πλοίου

Το πιο σοβαρό ενδεχόμενο αφορά την προσπάθεια της τουρκικής πλευράς να εμποδίσει τη δραστηριότητα ή την κίνηση του ερευνητικού σκάφους.

Πρόκειται για πιθανά σενάρια και όχι για επιβεβαιωμένες αποφάσεις ή κινήσεις της Άγκυρας.

Η έκθεση της Κομισιόν και η στάση των ΗΠΑ

Η προετοιμασία για την επανέναρξη των ερευνών πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου διπλωματικού ενδιαφέροντος για την Ανατολική Μεσόγειο.

Σημαντική θεωρείται η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, στην οποία γίνεται αναφορά στην παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Η ελληνική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη αναφορά, καθώς το Great Sea Interconnector αποτελεί έργο με ευρωπαϊκή διάσταση και στρατηγικό χαρακτήρα για την ενεργειακή διασύνδεση της περιοχής.

Παράλληλα, στο διπλωματικό πλαίσιο εντάσσονται και οι αμερικανικές τοποθετήσεις για τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι παρεμβάσεις αυτές, πάντως, δεν προδικάζουν τη στάση που θα ακολουθήσει η Τουρκία όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την ηλεκτρική διασύνδεση

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκδοση της νέας NAVTEX, η οποία θα σηματοδοτήσει την επόμενη φάση του σχεδιασμού για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Η Αθήνα προετοιμάζεται τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με στόχο να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να προχωρήσει το έργο.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο το πότε θα εκδοθεί η ναυτική αγγελία, αλλά κυρίως εάν οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς νέα ελληνοτουρκική ένταση.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσαφηνίσουν το χρονοδιάγραμμα και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επιχειρήσει το γαλλικό ερευνητικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο.