Μητσοτάκης για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: “Θα είναι ένα ταξίδι χωρίς αναταράξεις – Λάθος να συνδέεται η ενημέρωση με την αδειοδότηση”

«Φαντάζομαι κανείς δεν θα σκεφτεί να αναβάλει τα σχέδιά του για τις διακοπές του Πάσχα. Οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο, όσο κι αν με πιέσετε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον χρόνο των εκλογών σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε επόμενη ερώτηση ποιο ταξίδι νοσταλγεί, σημείωσε ότι εντός Ελλάδας συνέχεια ανακαλύπτει όμορφους προορισμούς. «14 ετών είχα συμμετάσχει σε μια εκδρομή, που είχε οργανώσει η ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης, με σκηνές στα Ζαγοροχώρια. Τότε γνώρισα αυτή την πανέμορφη γωνιά της Ελλάδας. Κάθε φορά όταν δεν ταξιδεύω στην Κρήτη, το μέρος που επιζητώ να επιστρέφω είναι αυτό, γιατί έχω πολύ ζωντανή την ανάμνηση από αυτό το ταξίδι», προσέθεσε.

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Ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για το ταξίδι του γαλλικού πλοίου στην Κάσο, δήλωσε πως «θα είναι ένα ταξίδι που θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις». Πρόσθεσε πως είναι ένα έργο που σχεδιάζεται πολλά χρόνια. «Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πια έχει ως πλειοψηφικό μέτοχο μια γαλλική εταιρεία αλλά και ως κύριο προμηθευτή άλλη γαλλική εταιρεία. Δεν είναι ένα αμιγώς ελληνοκυπριακό έργο, αλλά ευρωπαϊκό έργο. Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες είναι ότι άδεια για την πλεύση του πλοίου έχει δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος και θα είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μια γενικής μορφής ενημέρωση για το έργο αυτό σε τρίτες χώρες, Τουρκία ή Αίγυπτο, με την αδειοδοτική διαδικασία αυτή καθαυτή η οποία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών Αρχών», τόνισε.

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης και αν ικανοποιεί την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οποιοδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση. Κατά συνέπεια η απάντησή μου είναι σαφής, δεν έχει η ελληνική κυβέρνηση κάποιο πρόβλημα με αυτή την ενημέρωση η οποία έγινε στις τουρκικές Αρχές από τη γαλλική πλευρά».

Για όσα αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ότι ζητήθηκε άδεια και ότι ενδέχεται να εκδοθεί νέα NAVTEX από την Τουρκία η οποία θα αδειοδοτεί αυτή τη διαδικασία, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η Τουρκία πολλές φορές και σε έργα τα οποία έχουν γίνει στο Αιγαίο, διασυνδέσεις ελληνικών νησιών, που ουδέποτε ζητήθηκε ουδεμία άδεια από την Τουρκία, μπορεί να παρεμβαίνει και να θεωρεί και να λέει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσει και αυτή άδεια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο αυτό, ούτε κάτι καινούργιο. Κι όμως οι διασυνδέσεις ανάμεσα στα ελληνικά νησιά έχουν προχωρήσει κανονικότατα χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο στο πεδίο. Άρα, το τι λέει η Τουρκία δημόσια για εμένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει η πραγματικότητα και τα πραγματικά γεγονότα και ποιος τελικά έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε η άδεια. Η άδεια λοιπόν ζητήθηκε από τις ελληνικές και τις κυπριακές Αρχές και άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, ούτε από κανένα άλλο παράκτιο κράτος το οποίο μπορεί να εμπλέκεται δυνητικά σε αυτή την υπόθεση».

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια προσέθεσε τα εξής: «Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω και μια γενικότερη παρατήρηση σε σχέση με τον πολιτικό διάλογο που αναπτύχθηκε στη χώρα μας γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχουμε αρκετές φορές την αίσθηση ότι υπάρχουν αρκετοί στην πατρίδα μας, συμπεριλαμβάνω σε αυτούς και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είτε επιθυμούν το έργο αυτό να μην γίνει, είτε επιθυμούν να προκληθεί κάποια κρίση από την οποία η Ελλάδα τελικά θα ηττηθεί. Ούτε το ένα θα συμβεί, ούτε το άλλο. Αλλά μου γεννά απορία γιατί σε ορισμένα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρονομοστής και γιατί στο κάτω κάτω της γραφής επιλέγουν κάποιοι να πιστεύουν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και ΜΜΕ τα οποία διαρκώς παρουσιάζουν την κυβέρνηση, εμένα, τον υπουργό Εξωτερικών, περίπου ως προδότες αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης των οποίων τη στάση πραγματικά δεν κατανοώ – και θέλω να θυμίσω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενημερώνονται στη Βουλή σε κλειστές συνεδριάσεις από τον υπουργό Εξωτερικών. Ουδέποτε η κυβέρνηση αυτή έχει αρνηθεί την ενημέρωση της Βουλής. Και πείτε μου πώς μπορεί να αισθάνεται ο υπουργός των Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών με βάση τον κανονισμό της Βουλής και την ίδια στιγμή, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο; Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καν τη στοιχειώδη σοβαρότητα να προστατεύσουμε μια συζήτηση που εκ των πραγμάτων στη διπλωματία υπάρχουν και εμπιστευτικές πληροφορίες;

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε σε εκλογές, πρέπει μονίμως η κυβέρνηση αυτή να βρίσκεται στο στόχαστρο, είναι μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα. Οι ίδιοι αυτοί που τώρα δεν μας ασκούν απλά κριτική, γιατί είναι άλλο η κριτική και άλλο οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, είναι οι ίδιοι οι οποίοι πίστευαν ότι δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα με την Ιταλία, ότι δεν μπορούμε να κάνομε την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να θωρακίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να κάνει τα θαλάσσια πάρκα. Κι όμως όλα αυτά προχώρησαν γιατί η κυβέρνηση αυτή επιλέγει την ενεργό διπλωματία και όχι την πολιτική της ακινησίας – και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα επιλυθεί και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης το οποίο αλήθεια είναι ότι μας ταλαιπώρησε και πως προβλημάτισε στο παρελθόν».

Σε ερώτηση τι θα κάνει το πλοίο αν βρει τουρκικά πλοία όπως συνέβη στην Κάσο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Στην Κάσο η έρευνα έγινε αμιγώς εντός των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια κλιμάκωση της έντασης γύρω από το ζήτημα αυτό. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε διαχειριστεί δύσκολες υποθέσεις. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2020. Γι’ αυτό επενδύουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε την κυριαρχία μας και να προσπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά και κάτι τελευταίο. Δεν θα αλλάξει η γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες με την Τουρκία. Έχουμε σύνθετα ζητήματα να επιλύσουμε. Το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών είναι εξαιρετικά περίπλοκο θέμα γιατί αν δεν ήταν τόσο σύνθετο φαντάζομαι κάποια προηγούμενη κυβέρνηση θα το είχε αντιμετωπίσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρά τις διαφωνίες μας ότι δεν έχουμε ανοικτούς δίαυλους επικοινωνίας ή ότι δεν μπορούμε χωρίς να κάνουμε καμία υποχώρηση ως προς τη νομική αξία των επιχειρημάτων μας, να προχωρούμε έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία είναι σημαντικά αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας».

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“Η γεωγραφία δεν αλλάζει”

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Θα ήταν λάθος από την Τουρκία να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, θα ήταν αχρείαστη κλιμάκωση που δεν δημιουργεί κάποιο τετελεσμένο αλλά σίγουρα θα ήταν μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρχε δυναμική αντίδραση. Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να ψηφιστεί στην Τουρκία το νομοσχέδιο για τη «γαλάζια πατρίδα».

Ο πρωθυπουργός σχετικά με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών δήλωσε πως η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ με ισχυρές βάσεις και τα δύο κόμματα. «Η στήριξη στις ελληνικές θέσεις στις ΗΠΑ υπήρξε ανέκαθεν διακομματική. Έχω μιλήσει στο αμερικανικό Κογκρέσο προσκεκλημένος και των δύο κομμάτων. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ελληνοαμερικανοί εκλέχτηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και για πρώτη φορά έχουμε και γερουσιαστή», πρόσθεσε.

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Για την απόλυση της Αμερικανίδας πρέσβεως ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ξεπερνούν τα πρόσωπα και τις κυβερνήσεις. «Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την Ελλάδα, δεν επιλέγουμε εμείς ποιος θα έρθει πρέσβης. Θα συνεργαστούμε με όποιον επιλέξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οτιδήποτε δημιουργεί αναταραχή δεν μπορεί κανείς να το εκλάβει ως θετική εξέλιξη. Δεν θα μπορούσε κανείς να το επηρεάσει. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και οι επαφές που έχουμε είναι σε υψηλό επίπεδο», σημείωσε.

Σε επόμενη ερώτηση για τις αποκαλύψεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Μιλάμε για μία χώρα η οποία επιτέλους αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με τα φαινόμενα παραβατικότητας που περιγράψατε. Το αυτονόητο γίνεται αλλά δεν ήταν πάντα τόσο αυτονόητο. Το ζήτημα των κανόνων για όλους που έδωσα στην έννοια της Δικαιοσύνης, την έβαλα πολύ δυνατά στο δημόσιο διάλογο μετά τις εκλογές του 2023. Είναι και άλλα ζητήματα».

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Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μιλάμε για συνεχή προσπάθεια που φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. «Το FBI εμείς το φτιάξαμε. Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά αποφασίζει να βάλει τάξη. Την πρώτη τετραετία είχαμε να αντιμετωπίσουμε άλλου είδους προκλήσεις. Τώρα βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Αυτή η απόφαση να πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή είχε πολιτικό κόστος. Θυμάστε τις ιστορίες με τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, ότι ξεβολεύτηκαν επιχειρήσεις με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Μιλάμε συνολικά για 9 δισ. παραπάνω έσοδα την τετραετία. Να γνωρίζουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι έμπρακτη απόδειξη ότι ο νόμος ισχύει για όλους αλλά έχει αποτέλεσμα για όλους τους πολίτες», προσέθεσε και ανέφερε συγκεκριμένους πόρους που δίνονται για την στήριξη της κοινωνίας με αυτόν τον τρόπο.

«Αχυράνθρωποι υπήρχαν και πριν το 2019. Αλλά για πρώτη φορά υπάρχει σοβαρή προσπάθεια όλες αυτές οι εστίες παρανομίας να εντοπιστούν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα».