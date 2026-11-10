Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη 107 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Σε πλήρη λειτουργία επιστρέφουν από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου συνολικά 107 καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία.

Τα καταστήματα θα ανοίξουν από τη 1 το μεσημέρι, με την αλυσίδα να ευχαριστεί τους καταναλωτές για τα μηνύματα στήριξης που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα.

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Η επανεκκίνηση πραγματοποιείται έπειτα από περίπου 20 ημέρες αναστολής της λειτουργίας του δικτύου και ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή περίπου 2.500 εργαζομένων στις θέσεις τους.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται:

«Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Pizza Fan: Πώς θα γίνονται οι παραγγελίες

Από την Τετάρτη οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους:

Μέσω της ιστοσελίδας pizzafan.gr

Από την επίσημη εφαρμογή της Pizza Fan

Τηλεφωνικά στο 18 111

Τηλεφωνικά στο 210 811 2000

Μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής

Τα 107 καταστήματα που επιστρέφουν σε λειτουργία θα εξυπηρετούν το κοινό από τις 13:00.

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Η επανεκκίνηση μετά την αποδέσμευση των λογαριασμών

Η επαναλειτουργία κατέστη δυνατή μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει προσωρινά τη δέσμευση λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

Όπως είχε γράψει το DEBATER, το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία της Pizza Fan επιτρέπει, μεταξύ άλλων, πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise.

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Παράλληλα, είχε προηγηθεί τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, κατά την οποία η εργοδοτική πλευρά ανέλαβε δεσμεύσεις για την πληρωμή των εργαζομένων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η επιστροφή των 107 καταστημάτων σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της εμπορικής δραστηριότητας της αλυσίδας, καθώς αποκαθίστανται οι παραγγελίες και οι συναλλαγές με πελάτες και συνεργαζόμενες πλατφόρμες.