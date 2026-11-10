Allwyn: Συμφωνία 50 εκατ. ευρώ με την Kambi – Εξαγοράζει το υπόλοιπο 30% της IWG

Σε δύο σημαντικές στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και του ψηφιακού περιεχομένου της προχωρά η Allwyn.

Η εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ με την Kambi Group, μέσω της οποίας θα αναπτύξει ιδιόκτητη πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος για τα ψηφιακά και τα επίγεια κανάλια της.

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Παράλληλα, σχεδιάζει να αποκτήσει το υπόλοιπο 30% της Instant Win Gaming – IWG, ώστε να καταστεί μοναδική μέτοχος της εταιρείας ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών. Το τίμημα της δεύτερης συναλλαγής υπολογίζεται σε περίπου 120 εκατ. δολάρια ή 107 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει η συμφωνία Allwyn – Kambi

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Kambi θα παραχωρήσει στην Allwyn παγκόσμια και διαρκή άδεια χρήσης του πηγαίου κώδικα της τεχνολογίας sportsbook που έχει αναπτύξει.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή αυτού του είδους για την Kambi, η τεχνολογία της οποίας χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 100 δικαιοδοσίες παγκοσμίως.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Allwyn να μεταφέρει την τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος στο εσωτερικό της και να ενοποιήσει τις διαφορετικές στοιχηματικές δραστηριότητές της σε μία κοινή πλατφόρμα.

Η Kambi θα παρέχει επίσης:

Υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης της πλατφόρμας.

Τεχνική υποστήριξη κατά τη μεταβατική περίοδο.

Υπηρεσίες τιμολόγησης και διαχείρισης στοιχηματικών αγορών.

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Εκπαίδευση εξειδικευμένης ομάδας, η οποία μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα μεταφερθεί στην Allwyn.

Με αυτόν τον τρόπο, η Allwyn θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό και αναπτυξιακό έλεγχο της πλατφόρμας, έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζει τα προϊόντα της στις ανάγκες κάθε εμπορικού σήματος και αγοράς.

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Τα βασικά οικονομικά στοιχεία των δύο συναλλαγών

Συμφωνία Τίμημα Αντικείμενο Χρονοδιάγραμμα Allwyn – Kambi 50 εκατ. ευρώ Παγκόσμια και διαρκής άδεια πηγαίου κώδικα και ανάπτυξη πλατφόρμας sportsbook Έως το 2029 Allwyn – IWG Περίπου 107 εκατ. ευρώ Απόκτηση του υπόλοιπου 30% της Instant Win Gaming Ολοκλήρωση το α’ τρίμηνο του 2027

Το συνολικό τίμημα των συμφωνιών με την Kambi θα καταβληθεί κατά την τριετία έως το 2029, ενώ περίπου το μισό ποσό αναμένεται να καταγραφεί μέσα στο 2027.

Παράλληλα, η Allwyn θα αναπτύξει κεντρικές λειτουργίες για τη διαχείριση αγορών, την τιμολόγηση και τον έλεγχο κινδύνου. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τα κεντρικά ετήσια κόστη κατά ποσό της τάξης των χαμηλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αρχής γενομένης από το 2027.

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Τι κερδίζει η Allwyn από την πλατφόρμα

Η Allwyn κατέγραψε ακαθάριστα έσοδα από δραστηριότητες αθλητικού στοιχήματος άνω των 800 εκατ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με τη μεταφορά της τεχνολογίας στο εσωτερικό του ομίλου, η εταιρεία επιδιώκει:

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Μεγαλύτερη αυτονομία στην ανάπτυξη προϊόντων.

Ταχύτερη εισαγωγή νέων λειτουργιών.

Προσαρμογή της στοιχηματικής εμπειρίας στις επιμέρους αγορές.

Μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς τεχνολογικούς παρόχους.

Οικονομίες κλίμακας μέσω μιας κοινής πλατφόρμας.

Συνέργειες με τις δραστηριότητες διαδικτυακού καζίνο και άλλων ψηφιακών παιχνιδιών.

Δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές.

Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει πολλαπλά εμπορικά σήματα και διαφορετικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα, τόσο για διαδικτυακά όσο και για επίγεια κανάλια.

Τι σημαίνει η συμφωνία για την Kambi

Η Kambi εκτιμά ότι οι συμφωνίες με την Allwyn θα προσθέσουν περίπου 45 έως 50 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά της κέρδη κατά την περίοδο 2027-2031.

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Περίπου το 40% του ποσού αναμένεται να αναγνωριστεί το 2027 και ακόμη 20% το 2028. Στα έσοδα περιλαμβάνονται μια αρχική πληρωμή στις αρχές του 2027 και μεταγενέστερες πληρωμές, οι οποίες θα συνδέονται με την παράδοση επιμέρους σταδίων του έργου.

Η Kambi σχεδιάζει να επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών εσόδων της συμφωνίας στους μετόχους της, διατηρώντας παράλληλα επαρκή κεφάλαια για την ανάπτυξη των προϊόντων και της τεχνολογίας της.

Allwyn: Στα 107 εκατ. ευρώ το υπόλοιπο 30% της IWG

Η δεύτερη στρατηγική κίνηση αφορά την προγραμματισμένη εξαγορά του υπόλοιπου 30% της Instant Win Gaming.

Η Allwyn κατέχει ήδη το 70% της IWG και, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Η IWG δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και προμήθεια ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών, γνωστών ως e-Instant και instant win games, διατηρώντας συνεργασίες με λοταρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε ετήσια αύξηση 30% στο προσαρμοσμένο EBITDA της.

Η συμφωνία για το υπόλοιπο ποσοστό:

Προβλέπει τίμημα περίπου 120 εκατ. δολαρίων ή 107 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί την άσκηση δικαιώματος πώλησης από τους μετόχους μειοψηφίας.

Βασίζεται σε προκαθορισμένο μηχανισμό αποτίμησης.

Υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κλεισίματος και κεφαλαίου κίνησης.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι ιδρυτές της IWG θα παραμείνουν στις εκτελεστικές θέσεις τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της διοίκησης.

Η στρατηγική πίσω από τις κινήσεις της Allwyn

Οι δύο συναλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική της Allwyn να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις βασικές τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητές της.

Η ιδιόκτητη πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος ενισχύει την αυτονομία του ομίλου στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ η πλήρης εξαγορά της IWG προσθέτει στον όμιλο τον συνολικό έλεγχο μιας εταιρείας ψηφιακού περιεχομένου.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η μετοχή της εταιρείας. Όπως έγραψε το DEBATER, η Allwyn υποχώρησε κατά 8,32% στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan στα 9 ευρώ, έναντι 13 ευρώ προηγουμένως.

Η τεχνολογική επένδυση συμπληρώνει την ευρύτερη διεθνή στρατηγική του ομίλου, στην οποία εντάσσεται και η επέκταση της πολυετούς συνεργασίας της Allwyn με τη Formula 1.