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Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η παραίτηση Φάμελλου και Καραμέρου

Παρέδωσαν επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής

Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η παραίτηση Φάμελλου και Καραμέρου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου προς τον πρόεδρο της Βουλής με την οποία κάνει γνωστό ότι παραιτείται από τη θέση του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην Ολομέλεια ανακοινώθηκε και η επιστολή του Γιώργου Καραμέρου, προς τον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.

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