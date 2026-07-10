Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου και η “μάχη” Πολάκη με Δούρου-Παππά

Σε νέα φάση έντονης πολιτικής περιδίνησης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία, που βάζει το κόμμα σε ακόμη μία περίοδο εσωστρέφειας και αναζήτησης κατεύθυνσης.

Οι εξελίξεις πυροδοτούν νέες διεργασίες στην Κουμουνδούρου, με τις διαφορετικές τάσεις να επιχειρούν αν διαμορφώσουν τους συσχετισμούς ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων για την επόμενη ημέρα..

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Οι επόμενες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές, αποτυπώνοντας τις ισορροπίες και δρομολογώντας τις εξελίξεις σε ένα κόμμα που αναζητά σταθερότητα και νέα πολιτική πυξίδα ενόψει και των επόμενων εθνικών εκλογών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και το στρατόπεδο των Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται με διαφορετικές προσεγγίσεις για την πορεία του κόμματος και τη διαδικασία ανασυγκρότησής του.

Οι λόγοι παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος παραιτήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9/7, αφήνοντας αιχμές τόσο για τα εσωκομματικά όσο και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης 8/7, και νωρίς χθες ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να επικοινωνεί με τους στενούς του συνεργάτες, με το κλίμα στην Κουμουνδούρου να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ένας λόγος που οδήγησε τον κ. Φάμελλο στην παραίτηση ήταν ότι “ναυάγησαν” οι προσπάθειές του για σύγκλιση των των προοδευτικών δυνάμεων και κοινό ψηφοδέλτιο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο δεύτερος λόγος ήταν η έντονη αμφισβήτηση στο εσωτερικό του κόμματος, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν για ακόμα μια φορά σε εσωστρέφεια με προτάσεις μομφής.

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«Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα… Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες» σημείωσε μεταύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος στο βίντεο που ανήρτησε.

«Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους» τόνισε ακόμα.

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Οι εσωκομματικές συγκρούσεις για τις διαδικασίες και την επόμενη μέρα

Αμέσως μετά τις εξελίξεις, άρχισαν τα “όργανα” για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την πλευρά της προεδρίας να επισημαίνει ότι θα αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

Όπως διέρρεαν, θα γίνει πρώτα Πολιτική Γραμματεία και μετά συνεδρίαση ΚΟ για την εκλογή επικεφαλής. Σημειώνεται πως για την εκλογή αρχηγού σύμφωνα με το καταστατικό θα έπρεπε να γίνουν εκλογές από τη βάση.

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Ωστόσο, η πλευρά Πολάκη και το στρατόπεδο Παππά-Δούρου, από την πρώτη στιγμή διεμήνυαν ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί η Πολιτική Γραμματεία, που προκηρύχθηκε μετά από συλλογή υπογραφών μελών της.

“Δεν υπάρχει καμμία αναβολή της ΚΕ! Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος όπως είχα ζητήσει είναι μία φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση. Η ΚΕ συγκλήθηκε με αίτημα από από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει”, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Πολάκης.

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Σήμερα Παρασκευή 10/7 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση -εκτός απροόπτου- της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που θα διεξαχθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Η Πολιτική Γραμματεία θα αποφασίσει πότε θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, η οποία πρόκειται να αλλάξει την απόφαση της 6ης Ιουνίου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά για μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα και στην επόμενη μέρα του κόμματος και στο αν θα επιστρέψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν και ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια πως θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, αν δεν επιστρέψει στην ΚΟ, δεν μπορεί να το πράξει.

Από την άλλη μεριά, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου επιθυμούν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πρώην περιφερειάρχη Αττικής είναι κοντά στο να διεκδικήσει την προεδρία της ΚΟ.

Στο άλλο μέτωπο, το προεδρικό, θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρξει κάποια υποψηφιότητα, που θα κινηθεί στη γραμμή Φάμελλου για προοδευτικές συγκλήσεις.

Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ συνεδρίασαν τα δύο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μία συμμετείχε ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος, o Γιάννης Μπενίσης, ο Δημήτρης Μελίδης, ο Χρήστος Γιανούλης, η Νατάσσσα Γκαρά και άλλοι και στη δεύτερη ο Παύλος Πολάκης, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος κ.α.

Την ίδια ώρα, με την έξοδο του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ο δρόμος για τα στελέχη που θέλουν να παραιτηθούν από το κόμμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νέες αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών.