Ισπανία: 19 αγνοούμενοι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αλμερία

Στους 11 έφτασαν οι νεκροί στην Ισπανία μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ ακόμα 19 άτομα αγνοούνται.

Υπενυμίζεται ότι, μερικοί από τους νεκρούς από τη φωτιά βρέθηκαν στα αυτοκίνητά τους, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές της Ισπανίας λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να ήταν ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο από τη φωτιά. Τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι πιθανόν να είναι Βρετανοί καθώς το αυτοκίνητό τους ήταν δεξιοτίμονο, κάηκαν μέσα σε αυτό, είπε ο ίδιος.

Al menos 6 fallecidos en el incendio forestal de "Los Gallardos" (Almería). 9/07/2026 😥 pic.twitter.com/ApT41TV6oA— Fabi Sánchez (@FabiSanchez_87) July 9, 2026

Ο υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σαντς δήλωσε ότι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και ότι προφανώς τα θύματα επιχείρησαν να διαφύγουν οδικώς και κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Επτά άλλοι βρέθηκαν νεκροί προφανώς αφότου εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή κατά μήκος μιας διαδρομής που δεν ήταν μέσα στο σχέδιο εκκένωσης.

Seis personas han muerto en el grave incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas de las víctimas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas,… pic.twitter.com/iWfXRlIrC8— Noticias RNN (@NoticiasRNN) July 10, 2026

Παρόμοιες συνθήκες με την Πορτογαλία το 2017

Οι συνθήκες μοιάζουν με εκείνες στη γειτονική Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2017, όταν μια τεράστια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα σκότωσε περισσότερους από 60 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη, με τα μισά από τα θύματα να απανθρακώνονται μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

👉🏼 Se elevan a seis las víctimas del incendio de Los Gallardos (VER COLECCIÓN DE VÍDEOS ESRADIO).

👉🏼 Efectivos aéreos y terrestres trabajan durante toda la noche para intentar controlar y extinguir el fuego, tras varias evacuaciones residenciales. pic.twitter.com/4vp8hQWY9k— esRadioAlmeria (@esRadio_Almeria) July 9, 2026

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε όταν ένα καλώδιο ρεύματος χαλάρωσε και έπεσε σε ένα τμήμα ξηρής θαμνώδους έκτασης, δήλωσε ο Πέδρο Ριδάο, ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Άντας, στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ