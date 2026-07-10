Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: 19 αγνοούμενοι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ξένοι υπήκοοι τα περισσότερα θύματα

Ισπανία: 19 αγνοούμενοι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αλμερία
DEBATER NEWSROOM

Στους 11 έφτασαν οι νεκροί στην Ισπανία μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ ακόμα 19 άτομα αγνοούνται.

Υπενυμίζεται ότι, μερικοί από τους νεκρούς από τη φωτιά βρέθηκαν στα αυτοκίνητά τους, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές της Ισπανίας λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να ήταν ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο από τη φωτιά. Τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι πιθανόν να είναι Βρετανοί καθώς το αυτοκίνητό τους ήταν δεξιοτίμονο, κάηκαν μέσα σε αυτό, είπε ο ίδιος.

Ο υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σαντς δήλωσε ότι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και ότι προφανώς τα θύματα επιχείρησαν να διαφύγουν οδικώς και κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Επτά άλλοι βρέθηκαν νεκροί προφανώς αφότου εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή κατά μήκος μιας διαδρομής που δεν ήταν μέσα στο σχέδιο εκκένωσης.

Παρόμοιες συνθήκες με την Πορτογαλία το 2017

Οι συνθήκες μοιάζουν με εκείνες στη γειτονική Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2017, όταν μια τεράστια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα σκότωσε περισσότερους από 60 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη, με τα μισά από τα θύματα να απανθρακώνονται μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε όταν ένα καλώδιο ρεύματος χαλάρωσε και έπεσε σε ένα τμήμα ξηρής θαμνώδους έκτασης, δήλωσε ο Πέδρο Ριδάο, ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Άντας, στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν κυρίως ο άνεμος που φυσούσε το απόγευμα ο οποίος προκάλεσε την εξάπλωσή της… Η περιοχή έχει πολλά φαράγγια, γεγονός που περιπλέκει την πρόσβαση για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών”, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ