Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη στην Βουλή: Ο απολογισμός της διακυβέρνησης σας έχει τίτλο “ακρίβεια παντού” – Μιλάτε μόνο με μονοπώλια

Στην πρωτολογία του στη Βουλή, το πρωί της Παρασκευής (10/07) με θέμα το ζήτημα της ακρίβειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ευθεία επίθεση στον Κυριακό Μητσοτάκη.

«Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο: Ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί επτά συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναπτύσσοντας, από το βήμα της Βουλής, την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό.

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Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι υπεραπέδωσε η ακρίβεια και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. «Αφήστε τα «λυπάμαι» και τα «θυμώνω». Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι τη συμπόνοια σας. Η άποψη σας ότι «κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν», μας οδήγησε στο δυσθεώρητο κόστος ζωής. Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία», συμπλήρωσε.

Επισημαίνοντας τον απολογισμό που πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε, ο κ. Ανδρουλάκης είπε στον κ. Μητσοτάκη:

«Είχατε, το 2019 ως στόχο η Ελλάδα, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, να βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη;».

Αντέκρουσε το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί όπου σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, ότι από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%, ενώ το πρόβλημα είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα καθώς αποτελεί κοινωνική πληγή.

«Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εσείς ο ίδιος εντείνατε, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αμφισβήτησε πως η κυβέρνηση δίνει μάχη κατά της ακρίβειας, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των μέτρων που έχει πάρει. «Στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από 31 Αυγούστου, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος… η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Και από 31 Αυγούστου επί ποιών τιμών θα γίνει η μείωση του 5%; Επί αυτών των τιμών που στο μεταξύ θα έχουν ανέβει; Άρα δώρο άδωρο το 5%», σημείωσε ενώ υποστήριξε πως «η συνάντησή σας στο Μέγαρο Μαξίμου για μια «συμφωνία κυρίων» όπως ανακοινώσατε, είναι βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ. Είναι βουβή αποδοχή ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες ανταγωνισμού».

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Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: “Συνομιλείτε μόνο με τα μονοπώλια”

Αντέκρουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του την κριτική που άσκησε ο πρωθυπουργός στα στοιχεία που παρουσίασε για τη σημαντική αύξηση της ακρίβειας. Απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι κυβέρνηση συνομιλεί μόνο με τους εκπροσώπους των μονοπωλίων της αγοράς και πως σκόπιμα ανακοινώνει συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες γενικά για να δείξει ότι ελέγχεται η ακρίβεια κι όχι με χώρες της Ευρωζώνης όπου η ακρίβεια είναι κατά 6% μεγαλύτερη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέκρινε τον πρωθυπουργό πως η πράσινη μετάβαση δεν είναι ούτε πράσινη ούτε μετάβαση και πως ευνοεί τα ολιγοπώλια, ενώ επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πως το φυσικό αέριο επηρεάζει την ακρίβεια.

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Επίσης ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην αναφορά του πρωθυπουργού για την επιτυχή μείωση του δημοσίου χρέους λέγοντας ότι οφείλεται στον αυξημένο πληθωρισμό ενώ για τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στέγαση επέμεινε ότι είναι αναποτελεσματικά και έχουν εκτινάξει το κόστος.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε κωδικοποιημένα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον περιορισμό της ακρίβειας:

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-Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά

-Ενίσχυση των ελέγχων από ΔΥΠΕΑ, την Επιτροπή Ανταγωνισμού με θεσμικούς κανόνες κι οχι αποσπασματικά,

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-Τιμαριθμοποίηση των μισθών.