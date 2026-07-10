Μαρινάκης: Να καταθέσει ο Ανδρουλάκης πρόταση για αυτό που βαφτίζει 13η σύνταξη – 450 εκατ. ευρώ δεν φτάνουν για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την καταβολή 13ης σύνταξης σχολίασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).

«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το γενικό λογιστήριο του κράτους» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ.

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«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.