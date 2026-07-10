Μαρινάκης: Να καταθέσει ο Ανδρουλάκης πρόταση για αυτό που βαφτίζει 13η σύνταξη – 450 εκατ. ευρώ δεν φτάνουν για 2,5 εκατ. συνταξιούχους
Πυρά του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την καταβολή 13ης σύνταξης σχολίασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).
«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το γενικό λογιστήριο του κράτους» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ.
«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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