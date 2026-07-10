Συνελήφθη 42χρονος στο Κιλκίς: Προκάλεσε την πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών

Στη σύλληψη ενός 42χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκίς, προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη διερεύνηση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρόβρυση του Δήμου Κιλκίς.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 42 ετών, προκάλεσε τη φωτιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής έκτασης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ ακολούθησε άμεση διερεύνηση από τα αρμόδια ανακριτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διαπίστωση των συνθηκών εκδήλωσής της.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν προφορικής εντολής του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 173 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (92,49%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,51%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.