LIVE η “μάχη” Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια
Στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού
Σε εξέλιξη είναι η σύγκρουση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για το ζήτημα της ακρίβειας.
Η συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά από το βήμα της Βουλής στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Παρακολουθήστε τη συζήτηση:
Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
- Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μίγμα των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών;
- Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις