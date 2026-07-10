LIVE η “μάχη” Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Σε εξέλιξη είναι η σύγκρουση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για το ζήτημα της ακρίβειας.

Η συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά από το βήμα της Βουλής στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

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Παρακολουθήστε τη συζήτηση:

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: