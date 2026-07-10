Σύγκρουση κορυφής Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια – Τι θα πουν

Για ακόμα μια σύγκρουση σε υψηλούς τόνους στη Βουλή ετοιμάζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμή την ακρίβεια.

Ο κ. Μητσοτάκης στις 10:30 το πρωί αναμένεται να απαντήσει στη νέα επίκαιρη ερώτηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

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Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι παρεμβάσεις της δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου τονίζουν ότι η κυβερνητική πολιτική έχει περιορίσει τις επιπτώσεις των πιέσεων από τις διεθνείς εξελίξεις.

Ειδικότερα, σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να αποδομήσει το κυνερνητικό αφήγημα περί πρωτοβουλιών για το κόστος ζωής.

Επίσης, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που έχουν επίκεντρο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης καθώς και την εισαγωγή αυστηρότερων ελέγχων στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ενδυνάμωση της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, της ΔΙΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των ολιγοπωλιακών πρακτικών.

Στις προτάσεις του κόμματος είναι και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα αντικρούσει τις κατηγορίες τις αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα αναδείξει το κυβερνητικό έργο.

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Αφού κάνει μια αναδρομή της διακυβέρνησης της ΝΔ, θα υπογραμμίσει ότι η συζήτηση για την ακρίβεια θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εντυπώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις εισοδημάτων και οι φοροελαφρύνσεις υπερκαλύπτουν τις ανατιμήσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η πίεση στα νοικοκυριά παραμένει, αποδίδοντας τη σε διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

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Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης για ενέργεια, στέγη και σούπερ μάρκετ, ενώ αναμένεται να απορρίψει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, με το επιχείρημα ότι θα προκαλούσε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος χωρίς εγγυημένο όφελος για τους καταναλωτές.