Μητσοτάκης από τη Βουλή: “Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου”

Στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια απάντησε το πρωί της Παρασκευής 10/7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της Ώρας Πρωθυπουργού.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια.

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Επίσης, αναφέρθηκε επίσης και στη σύλληψη των τριών δραστών της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες.

Παρακολουθήστε την πρωτολογία του πρωθυπουργού:

Ο κ. Μητσοτάκης άρχισε την ομιλία του χαιρετίζοντας τις τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας πως «χαιρετίζω μια σοβαρή εξέλιξη και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρησμούς. Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, σημειώνοντας πως αποτελεί θετικό μήνυμα η κοινή στάση των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην τρομοκρατία:

«Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετίσω την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η συζήτηση για την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη καθώς απασχολεί του πολίτες και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

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«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα οφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν, με άλλα λόγια, την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είναι, συνεπώς, αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα» ανέφερε.

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«Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στην δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας. Επίσης τόνισε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 ως το 2025 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην ευρωζώνη 26,5%.

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«Αυτή είναι η πραγματικότητα των στοιχείων, τα οποία και εσείς επικαλεστήκατε, διότι είπατε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός, ο σωρευτικός συνολικός πληθωρισμός μέχρι τα μέσα του ’26 είναι περίπου στο 23%. ‘Αρα να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα. Αλλά η Ελλάδα έχει σωρευτικό χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι είχε συνολικά η Ευρώπη των 27 αυτά τα έξι χρόνια» τόνισε.

Αφού αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και τις μειώσεις των φόρων ο πρωθυπουργός είπε: «Και όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΟΣΑ».

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«Την ταχύτερη μείωση στο δημόσιο χρέος. Το παραλάβαμε στο 183,2% του ΑΕΠ και το 2025 είναι στο 146% του ΑΕΠ. Και με ταχύτατους ρυθμούς θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ή δεν είναι μια επιτυχία της ελληνικής πολιτικής; Είναι μια επιτυχία της χώρας» ανέφερε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων.

Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το fuel pass, το οποίο δώσαμε. Περίπου 2.500.000 οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το fuel pass, περίπου 36 λεπτών» είπε.

«Μετά την κρίση στον κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από την μία αλλά και εποχικής ζήτησης η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα – Κοστολογήστε τις προτάσεις σας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, απορρίπτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης ως δημοσιονομικά ατεκμηρίωτες, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντια μέτρα που, όπως είπε, δημιουργούν μεγάλα δημοσιονομικά κενά.

Η δευτερολογία του πρωθυπουργού:

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάζει συγκεκριμένη κοστολόγηση για κάθε πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας σε ποια προϊόντα θα εφαρμοζόταν η μείωση του ΦΠΑ, σε ποιο ποσοστό, για πόσο χρονικό διάστημα, ποιο θα ήταν το συνολικό κόστος και από ποιες πηγές θα χρηματοδοτούνταν. Τόνισε ότι η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση, καθώς -όπως ανέφερε- δοκιμάστηκε σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, ενώ ωφελεί το σύνολο των καταναλωτών, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ακόμη και τους τουρίστες, αντί να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο θέμα της 13ης σύνταξης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος της πρότασής του. Παρουσιάζοντας στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται στα 35,4 δισ. ευρώ, και ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα κόστιζε περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. «Η υπεύθυνη αντιπολίτευση οφείλει να εξηγεί όχι μόνο τι θέλει να δώσει, αλλά και από πού θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε επίσης την κριτική ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός αποτελεί ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο συνδέεται κυρίως με την ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις που προκάλεσαν η πανδημία και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Μάλιστα, σημείωσε ότι ακόμη και τα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση κατατάσσουν την Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων θα οδηγήσει σταδιακά και σε υποχώρηση του πληθωρισμού.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ανεπαρκών ελέγχων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), την οποία χαρακτήρισε ήδη υφιστάμενο μηχανισμό εποπτείας, έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους. Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 18.914 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που -κατά την κυβέρνηση- αποδεικνύει ότι υπάρχει συνεχής εποπτεία της αγοράς και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία της κυβέρνησης με τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ και τα διυλιστήρια, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί συνεννόησης με «καρτέλ». Όπως είπε, πρόκειται για μια θεσμική διαβούλευση με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους προς όφελος των καταναλωτών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αγορά θα εμφανίσει μεγαλύτερη σταθερότητα τους επόμενους μήνες και αποκλιμάκωση τιμών από τον Σεπτέμβριο.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε ακόμη το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ με προοπτική να υπερβεί τα 950 ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι οι εργαζόμενοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντιπαραβάλλοντας τα μέτρα αυτά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επαναφέρει, όπως είπε, «λογικές λαϊκισμού» χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση και χωρίς αξιόπιστο σχέδιο χρηματοδότησης των εξαγγελιών του.