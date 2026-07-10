Μαρκόπουλος για Κωνσταντοπούλου: “Είναι σαν να έχουμε τον Ρουβίκωνα στη Βουλή, να κάνει ένα ντους να της περάσουν τα νεύρα”

Πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κατηγορώντας την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας για “πολιτικό χουλιγκανισμό”.

Σε συνέντευξη του στο Status FM 107.7, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «παραλογισμό διαρκείας», ενώ συνέδεσε τη δημόσια παρουσία της με πρακτικές “Ρουβίκωνα”. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σαν να έχουμε βάλει τον Ρουβίκωνα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες και μπούλινγκ κατά των συναδέλφων της». «Άμα θέλει να είναι θυμωμένη μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντους να της περάσουν», σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος.

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Ο υφυπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε επίσης την κυβερνητική στάση σχετικά με την άρνηση κλήσης προσώπων στην κοινοβουλευτική διαδικασία για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη ακολουθήσει τη θεσμική και δικαστική της πορεία. «Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική διαδρομή που έχει πάρει. Πόσες φορές θέλουν να κληθεί κάποιος; Κάθε μήνα θα υπάρχει ένα σόου;».