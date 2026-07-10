Φωτιά σε διαμέρισμα στη Κυψέλη: Υπό έλεγχο μετά από άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Κυψέλη ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε από την κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας, ενώ 1 υδροφόρα βρίσκεται στο σημείο για την κατάσβεσή της.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι και δεν υπάρχει κίνδυνος περεταίρω εξάπλωσης της.