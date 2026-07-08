Λαγοκέφαλος: Αυτές είναι οι παραλίες της Ελλάδας που μπορείτε να κολυμπήσετε άφοβα

Ολοένα και αυξανόμενη είναι η ανησυχία για την παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επιστράτευση πλωτών φραγμάτων και ειδικών διχτυών σε τουριστικές ακτές, με στόχο την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των λουομένων.

Παρά το γεγονός ότι μερίδα των ειδικών χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις υπερβολικές, οι συγκεκριμένες παραλίες προβάλλονται πλέον ως οι μοναδικοί ασφαλείς προορισμοί για ανεμπόδιστο μπάνιο, μακριά από τον φόβο κάποιας επίθεσης.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χαλκίδας, όπου η δημοτική αρχή προχώρησε στην πόντιση φραγμάτων στον βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με στελέχη του δήμου, η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό τόσο των μεδουσών όσο και των λαγοκέφαλων, δημιουργώντας ελεγχόμενες ζώνες ασφαλείας.

Θωράκιση με 2,5 χιλιόμετρα διχτυών

Μιλώντας στο διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο Guardian, ο αντιδήμαρχος Χαλκιδέων, Αντώνης Σπανός, ο οποίος είχε την εποπτεία του έργου, δήλωσε: «Το καθήκον και η βασική μας ανησυχία πρέπει να είναι η ασφάλεια των πολιτών μας. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να μετανιώνεις».

Όπως εξήγησε ο κ. Σπανός, οι δημοτικές υπηρεσίες εργάστηκαν μεθοδικά επί μήνες για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιλέγοντας ένα πιστοποιημένο σύστημα που έλαβε την έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Το πλάνο προβλέπει την τοποθέτηση συνολικά 2,5 χιλιομέτρων προστατευτικού δικτύου σε διάφορους κόλπους της Εύβοιας.

«Πέρυσι είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τις μέδουσες, αλλά όπως λέμε στα ελληνικά, με έναν σμπάρο δύο τρυγόνια. Τώρα, αν εμφανιστούν λαγοκέφαλοι, θα είμαστε έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος, υπογραμμίζοντας την έντονη αγωνία των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων.

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«Μόλις σήμερα το πρωί μία γυναίκα είπε ότι θα νιώσει ασφαλής να πάει για μπάνιο με τα εγγόνια της μόνο όταν τοποθετηθεί», συμπλήρωσε.

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με τις περιοχές που εμφανίστηκε ο λαγοκέφαλος

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Η επιχείρηση στον βυθό και η άνοδος της θερμοκρασίας

Η κινητοποίηση, ωστόσο, επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Ευβοϊκού.

Ο 63χρονος Νίκος Χουλιέρης, έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη θάλασσα με την ομάδα του, προκειμένου να στερεώσει τα νέα προστατευτικά φράγματα στον πυθμένα.

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«Κάνω καταδύσεις πάνω από 40 χρόνια και ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έκανα κάτι τέτοιο», εξομολογείται ο ίδιος, συνδέοντας το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή.

«Οι θερμοκρασίες της θάλασσας έχουν σίγουρα αυξηθεί και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για αυτά που βλέπουμε σήμερα».

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταφθάσουν από την Αθήνα επιπλέον 7 χιλιόμετρα πλωτών φραγμάτων για να ενισχύσουν την περιοχή. Ο κ. Χουλιέρης εμφανίζεται καθησυχαστικός για την αποτελεσματικότητά τους.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να περάσει από αυτό το δίχτυ, ούτε καν τα δόντια ενός λαγοκέφαλου. Είναι πολύ πυκνό και ανθεκτικό».

Ψηφιακή χαρτογράφηση και επιστημονικός αντίλογος

Για την έγκυρη ενημέρωση του κοινού, το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species) έχει θέσει σε λειτουργία έναν διαδραστικό ψηφιακό χάρτη μέσω της πλατφόρμας Google My Maps.

Υπό τον τίτλο «Lagocephalus sceleratus», η εφαρμογή καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του ξενικού αυτού είδους στις ελληνικές ακτές.

Στον αντίποδα, ο ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιάννης Μπατζάκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, χαρακτηρίζοντας υπερβολικό τον θόρυβο γύρω από την επικινδυνότητα του ψαριού για τους λουόμενους.

«Ναι, έχουν μεγάλα δόντια και φαίνονται τρομακτικά. Ναι, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους ψαράδες και στα δίχτυα τους. Αλλά όπως τα περισσότερα άγρια ζώα, δεν επιτίθενται στους ανθρώπους.

Αν το κάνουν, είναι πολύ σπάνιο και επειδή έχουν προκληθεί», διευκρινίζει ο επιστήμονας.

Οι οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού

Παρά τις καθησυχαστικές φωνές, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε επίσημη οδηγία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε αυτήν υπογραμμίζεται η ανάγκη για άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο σε περίπτωση δαγκώματος, καθώς η μορφολογία του στόματος του ψαριού (που θυμίζει ράμφος) μπορεί να προκαλέσει βαθιά τραύματα και ακατάσχετη αιμορραγία.

Παράλληλα, απευθύνεται αυστηρή προειδοποίηση προς το κοινό να μην καταναλώνει σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο ψάρι.

Η σάρκα και τα σπλάχνα του περιέχουν την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, μια ουσία θανάσιμη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο, ικανή να επιφέρει τον θάνατο τόσο σε φυσικούς θηρευτές όσο και στον άνθρωπο.