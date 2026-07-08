Κατερίνα Νοτοπούλου: Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί τις πολιτικές μου πεποιθήσεις και την πραγματική ανάγκη που έχει η χώρα (Βίντεο)

Τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και την βουλευτική της έδρας στάθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 8/7 η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε πολιτική εκδήλωση στη Νέα Κρήνη, στην Καλαμαριά ότι «πρόκειται για μια απόφαση βαθιά προσωπική και δύσκολη. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, ούτε την πραγματική ανάγκη που έχει η χώρα για μια πολιτική διέξοδο».

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«Παραμένω ενεργότατη, είτε ως απλή πολίτης ως εργαζόμενη, είτε στην αυτοδιοίκηση. Στάθηκα στο πλευρό των συμπολιτών μας με όρους δίκαιης ανάπτυξης. Δώσαμε πολλές μάχες, άλλες τις κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να πει ότι δεν παλέψαμε. Τους κοιτάζω όλους στα μάτια» ανέφερε στη συνέχεια για να προσθέσει:

«Κλείνει ένα κεφάλαιο αλλά το βιβλίο έχει πάρα πολλές σελίδες να γράψουμε μαζί. Θα συνεχίσουμε για μια προοδευτική χώρα. Για την αξιοποίηση πλούτου ιδεών, για την ηθική που δεν χάσαμε ποτέ μας. Η Θεσσαλονίκη έχει δώσει το παράδειγμα των συνεργασιών του προοδευτικού κόσμου για να μπουν στο περιθώριο συντηρητικές εκφράσεις. Καλό μας αγώνα για μια Ελλάδα με προοπτική με κοινωνικό κράτος».