Καστελλόριζο: 11χρονος ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους και πήρε βραβείο – Πώς τους έπιασε (Βίντεο)
H αγάπη για το ψάρεμα που του μετέδωσε ο παππούς του
Ένα ξεχωριστό βραβείο κατάφερε να πάρει ένας 11χρονος από το Καστελλόριζο καθώς έπιασε 162 λαγοκέφαλους κερδίζοντας μάλιστα βραβείο.
Μιλώντας στο ΕΡΤNews ο Λευτέρης Καββίδας αναφέρθηκε στον τρόπο που τους έπιασε και την αγάπη για το ψάρεμα που του μετέδωσε ο παππούς του.
«Είχα μάθει από πολύ μικρός να ψαρεύω. Μου έμαθε ο παππούς μου και μου άρεσε. Συνέχισα, γιατί εδώ που μένουμε στο Καστελλόριζο δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις και έπρεπε με κάτι να ασχολείσαι. Νιώθεις να τραβάει πάνω-κάτω και να τεντώνεται συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Πιστεύω θα ξαναπεράσω το ρεκόρ των 162. Μπορεί να πάω και πιο πάνω», είπε με χαμόγελο, βάζοντας ήδη τον επόμενο στόχο του.
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