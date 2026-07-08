Σαλαμίνα: Λουόμενος έριξε σε λαγοκέφαλους… κόκκαλο κοτόπουλου για να κολυμπήσει (βίντεο)

Ένα βίντεο που καταγράφει μια πρωτότυπη -και χιουμοριστική, σύμφωνα με τον δημιουργό του- σκηνή από παραλία της Σαλαμίνας με λαγοκέφαλους κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα κόκκαλο κοτόπουλου μέσα στα ρηχά, γύρω από το οποίο έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί λαγοκέφαλοι, δαγκώνοντάς το.

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Ο λουόμενος που ανάρτησε το στιγμιότυπο συνόδευσε την ανάρτησή του με χιουμοριστική λεζάντα, γράφοντας ότι πέταξε το κόκκαλο «για να φάνε οι λαγοκέφαλοι και να κολυμπήσει ήσυχος».

Το βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων από χρήστες των social media, με αρκετούς να αντιμετωπίζουν με χιούμορ το περιστατικό, ενώ άλλοι στάθηκαν στην ολοένα και συχνότερη παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Οι λαγοκέφαλοι αποτελούν ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο και συναντάται πλέον σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας. Είναι γνωστοί για τα ιδιαίτερα ισχυρά δόντια τους, ενώ το είδος θεωρείται τοξικό και δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση.