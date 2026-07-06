Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάτρα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα στον λαιμό (Φωτογραφία)

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Θρίλερ στην Πάτρα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα στον λαιμό (Φωτογραφία)
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 5/7 στην Πάτρα όταν μια 64χρονη λουόμενη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από λαγοκέφαλο σε πλάζ στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το flamis, η γυναίκα έκανε τις βουτιές της όταν είδε τον λαγοκέφαλο να έρχεται προς τα πάνω της και προσπάθησε να ξεφύγει όταν δέχθηκε το δάγκωμα στον λαιμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 64χρονη μεταφέρθηκε άμεσα Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Αγιαλέξης) για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Φωτογραφία

«Ηταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στο λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση» δήλωσε ο Διευθυντής του Κ.Υ. Χαράλαμπος Μπακόπουλος.

Το ίδιο το θύμα είναι σε κατάσταση σοκ και τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν πρόκειται να ξαναμπεί στη θάλασσα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ