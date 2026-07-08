Καταδίωξη στο Άργος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Σοβαρές δικαστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (08.07) στο Άργος.

Εις βάρος των δύο αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό και άνοιξαν πύρ, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος

Την ίδια ώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος, ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα από τα πυρά των ενστόλων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο νεαρός χρειάστηκε να διακομισθεί διαδοχικά σε τρία νοσοκομεία. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους, εν συνεχεία στο «Θριάσιο» και τελικά εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης υπό τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Βίντεο-Ντοκουμέντο από το σημείο του αιματηρού περιστατικού

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οπτικά ντοκουμέντα από τα λεπτά που ακολούθησαν το αιματηρό επεισόδιο. Σε υλικό που μετέδωσε η εκπομπή Live News, αποτυπώνεται η άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο σημείο λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα, προκειμένου να παραλάβει τον βαριά τραυματισμένο 20χρονο.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται η κίνηση των περιπολικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, λίγο πριν και μετά τις 02:00 τα ξημερώματα.

Στο ίδιο υλικό διακρίνονται υλικές ζημιές και σημάδια που πιθανολογείται ότι προήλθαν από τα πυρά των αστυνομικών. Οι εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για καταιγισμό πυρών, καθώς στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 13 κάλυκες.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των αστυνομικών αρχών, όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα για έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, ο νεαρός κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα, ενώ προκάλεσε φθορές προσκρούοντας σε περιπολικά.

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Το όχημα του 20χρονου ακινητοποιήθηκε τελικά μετά από μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων. Κατά τις ίδιες πηγές, ο οδηγός εμβόλισε εκ νέου τα υπηρεσιακά οχήματα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο επιχειρώντας να πηδήξει έναν παρακείμενο μαντρότοιχο, σημείο όπου και δέχθηκε τα πυρά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

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Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

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Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..