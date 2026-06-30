Σήμα κινδύνου από ψαρά για τους λαγοκέφαλους και τα λεοντόψαρα – “Χρειάζονται άμεσα μέτρα σε όλη τη χώρα”

Στο Γύθειο Λακωνίας, εκεί όπου η θάλασσα αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας, ο ερασιτέχνης ψαράς Νικόλας Αγιοβλασίτης μιλά στο DEBATER για την αγάπη του για το ψάρεμα, τις αλλαγές που παρατηρεί στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την αυξανόμενη παρουσία ξενικών ειδών που επηρεάζουν την ισορροπία των ελληνικών θαλασσών.

Ο Νικόλας ασχολείται με το ψάρεμα από μικρό παιδί, ξεκινώντας ως χόμπι, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια έχει εξελίξει σημαντικά.

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«Ασχολούμαι με το ψάρεμα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι κάτι που αγαπάω πραγματικά και τα τελευταία τέσσερα χρόνια το έχω εξελίξει πολύ, ακολουθώντας πιο μοντέρνες τεχνικές ψαρέματος και όχι παραδοσιακά εργαλεία όπως δίχτυα και παραγάδια», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, η μείωση των αλιευμάτων είναι πλέον εμφανής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η θάλασσα έχει “αδειάσει”.

«Σίγουρα υπάρχει μια σταδιακή μείωση στα αλιεύματα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ψάρια, όπως λέει πολύς κόσμος. Απλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει».

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πλέον τόσο οι ερασιτέχνες όσο και οι επαγγελματίες ψαράδες είναι η εξάπλωση ξενικών ειδών.

Αναφερόμενος στο ψάρι τρομπέτα, ο ίδιος σημειώνει:

«Το ψάρι τρομπέτα υπάρχει χρόνια στα νερά μας, όμως τα τελευταία τρία χρόνια βλέπουμε σημαντική αύξηση. Παρόλα αυτά, είναι ακίνδυνο και δεν δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα».

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Διαφορετική είναι η εικόνα για το λεοντόψαρο, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί στη Μεσόγειο.

«Το λεοντόψαρο το συναντάμε κυρίως σε ρηχά νερά, λιμάνια και πετρώδεις βυθούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει φυσικούς εχθρούς και τρέφεται με αυγά άλλων ψαριών, κυρίως μεγάλων ειδών όπως ροφοί, στήρες και σφυρίδες. Αυτό έχει επηρεάσει αισθητά τους πληθυσμούς τους».

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Παράλληλα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο που κρύβουν τα δηλητηριώδη αγκάθια του:

«Έχει πολλά δηλητηριώδη αγκάθια που μπορούν να προκαλέσουν αφόρητο πόνο. Από την άλλη όμως, αν καθαριστεί σωστά, είναι πολύ νόστιμο ψάρι».

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ο λαγοκέφαλος, που αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιεία.

«Ο λαγοκέφαλος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ήρθε από τον Ινδικό Ωκεανό μέσω της διώρυγας του Σουέζ και πλέον έχει εξαπλωθεί παντού. Στη Μάνη τον βλέπουμε χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο».

Ο Νικόλας εξηγεί πως οι ζημιές που προκαλεί στους επαγγελματίες είναι τεράστιες: «Καταστρέφει δίχτυα και παραγάδια, τρώει τα ήδη πιασμένα ψάρια και προκαλεί σοβαρή οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες ψαράδες».

Παράλληλα, τονίζει τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία:

«Το ίδιο το ψάρι είναι δηλητηριώδες. Έχει τοξίνες στους ιστούς και τα όργανά του και δεν είναι βρώσιμο. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όποιον επιχειρήσει να το καταναλώσει».

Ο ίδιος ζητά άμεσα μέτρα σε πανελλαδικό επίπεδο και όχι μόνο στις περιοχές που ήδη εφαρμόζονται δράσεις.

«Πρέπει να παρθούν μέτρα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και εδώ στη Μάνη έχουμε σοβαρό πρόβλημα με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες».

Κλείνοντας, θέλει να καθησυχάσει τον κόσμο σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα.

«Δεν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να κολυμπάμε. Αυτά τα ψάρια δεν είναι επιθετικά προς τον άνθρωπο. Οι λαγοκέφαλοι μόνο αν τους πειράξεις ή βάλεις το χέρι σου στο στόμα τους μπορούν να δαγκώσουν, γιατί έχουν πολύ δυνατά σαγόνια».

Η μαρτυρία του Νικόλα Αγιοβλασίτη αποτυπώνει μια πραγματικότητα που αλλάζει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενημέρωση, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συλλογική δράση.