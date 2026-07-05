Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ ψαρέματος λαγοκέφαλου – Έπιασε 162 ψάρια

Στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού

Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ ψαρέματος λαγοκέφαλου – Έπιασε 162 ψάρια
DEBATER NEWSROOM

Το ρεκόρ αλίευσης λαγοκέφαλων έσπασε ένας νεαρός από το Καστελόριζο, καθώς κατάφερε να ψαρέψει 162 ψάρια, στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση.

Ο διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχουν ψαράδες από διάφορες περιοχές της χώρας, έχει στόχο να αναδείξει το ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επεκτατικό είδος που προκαλεί ζημιές στα δίχτυα και επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός από το Καστελόριζο αναδείχθηκε ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης εβδομάδας στην παιδική κατηγορία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 λαγοκέφαλων, το οποίο είχε σημειώσει ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.

«Με τη δική σας προσπάθεια συμβάλλετε στην καταγραφή του προβλήματος και στην προστασία των ελληνικών θαλασσών», ανέφερε ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης, ο οποίος διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ