Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ ψαρέματος λαγοκέφαλου – Έπιασε 162 ψάρια
Στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού
Το ρεκόρ αλίευσης λαγοκέφαλων έσπασε ένας νεαρός από το Καστελόριζο, καθώς κατάφερε να ψαρέψει 162 ψάρια, στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση.
Ο διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχουν ψαράδες από διάφορες περιοχές της χώρας, έχει στόχο να αναδείξει το ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επεκτατικό είδος που προκαλεί ζημιές στα δίχτυα και επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Ο νεαρός από το Καστελόριζο αναδείχθηκε ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης εβδομάδας στην παιδική κατηγορία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 λαγοκέφαλων, το οποίο είχε σημειώσει ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.
«Με τη δική σας προσπάθεια συμβάλλετε στην καταγραφή του προβλήματος και στην προστασία των ελληνικών θαλασσών», ανέφερε ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης, ο οποίος διοργανώνει τον διαγωνισμό.
πηγή στην Google
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