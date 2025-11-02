Η συγκινητική ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη για τον πατέρα του Βασίλη Λεβέντη: “Θα πω μονάχα ότι σ ’αγαπώ, χρόνια πολλά”
74 ετών έγινε ο πρώην βουλευτής
Με μία συγκινητική ανάρτηση ευχήθηκε στον πατέρα του Βασίλη Λεβέντη, ο γιος Μάριος Γεωργιάδης καθώς ο πρώην βουλευτής έγινε 74 ετών.
Με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Λεβέντη ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση σto Facebook γράφοντας “74 Θα πω μονάχα ότι σ ’αγαπώ και θα είμαι πάντα δίπλα σου! Χρόνια Πολλά πατέρα!”.
