Μητσοτάκης για Bασίλη Λεβέντη: “Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή”

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια παρουσία με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία υπηρέτησε τις απόψεις της με πάθος επί δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου…— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες», σημείωσε ο πρωθυπουργός.