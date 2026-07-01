Βασίλης Λεβέντης: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη “μάχη” με τον κορονοϊό – “Πήγα να ‘φύγω’ δύο φορές”

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης πέθανε σε ηλικία 75 ετών, με την είδηση του θανάτου του να κάνει γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Το 2021, ο Βασίλης Λεβέντης είχε δώσει σκληρή μάχη με τον κορονοϊό, με τον ίδιο να παλεύει για τη ζωή του και να μένει στην Εντατική για τρεις ολόκληρους μήνες.

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Στην αρχή, είχε λάβει οδηγίες για νοσηλεία στο σπίτι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε λόγω υποκείμενων νοσημάτων, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη ΜΕΘ και να διασωληνωθεί. Μάλιστα, αν και είχε παροτρύνει τους πολίτες να εμβολιαστούν, ο ίδιος παρέμενε ανεβολίαστος.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο Βασίλης Λεβέντης: «Ήμουν στην εντατική τρεις μήνες. Μπήκα από τον κορονοϊό και μετά για τρεις μήνες δεν αισθανόμουν τίποτα. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Ήμουν σαν πεθαμένος. Θυμάμαι μόνο εφιάλτες… Ακόμα και την κηδεία μου είχα δει».

Όταν τελικά κατάφερε να βγει νικητής από τη ΜΕΘ, τα λόγια του ήταν αποκαλυπτικά της κρισιμότητας: «Επιτέλους τα κατάφερα. Πήγα να ‘φύγω’ δύο φορές. Ανέβηκα και κατέβηκα» είχε πει ακόμα για την περιπέτεια της υγείας του.

Σε όλη αυτή τη περιπέτεια, ο Μάριος Γεωργιάδης δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του, παρόλο που δεν ήταν βιολογικό του παιδί, καθώς είναι γιος της συζύγου του, Αναστασίας Μεντεσίδου, από τον πρώτο της γάμο.

Ο Μάριος Γεωργιάδης μιλούσε πάντα με πολύ θερμά λόγια για τον Βασίλη Λεβέντη, ενώ χαρακτηριστική της αγάπης που του είχε είναι και η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατό του.

Στήριγμά του όλα αυτά τα χρόνια ήταν και η σύζυγός του Νατάσα (Αναστασία) Μεντεσίδου, η οποία είχε επιλέξει χαμηλό προφίλ.

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Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Ήταν Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Μιλούσε Αγγλικά και Γερμανικά.

Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ με το οποίο διαφώνησε το 1981.

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Το 1982 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος Πειραιωτών.

Το 1984 συμμετείχε στις ευρωεκλογές με το Οικολογικό Κόμμα και το 1986 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

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Τον Ιούνιο του 1989 συνεργάστηκε με τη ΝΔ χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1990 δημιούργησε τον τηλεοπτικό σταθμό “Κανάλι 67” (μετέπειτα “Κανάλι 40” και Extra Channel).

Το 1992, ίδρυσε την «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ», η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015, και τον ίδιο να καταλαμβάνει την έδρα της Β’ Αθηνών (20/09/2015 – 11/06/2019).