Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης – Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του γιου του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πολιτικός και ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, όπως ανακοίνωσε ο γιος του μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Όπως έγραψε ο Μάριος Γεωργιάδης, κάνοντας γνωστή τη δυσάρεστη είδηση: “Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

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Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες. Είναι ο τρόπος που έζησες. Ο τρόπος που αγωνίστηκες. Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ”.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία και μιλούσε Αγγλικά και Γερμανικά.

Ως φοιτητής, ο Βασίλης Λεβέντης μετείχε στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Με την ενεργό πολιτική ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1974 ως ιδρυτικό μέλος και έπειτα ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Μετά το 1981 όμως διαφώνησε με την ασκούμενη πολιτική. Το 1982, έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος του Πειραιά. Το 1985 αποχώρησε οριστικά από το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ το 1984 ίδρυσε το Οικολογικό κόμμα και συμμετείχε στις Ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς. Το 1986 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων.

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Στις εκλογές του Ιουνίου του 1989 συνεργάστηκε με τη ΝΔ και ήταν υποψήφιος στη Β’ Αθήνας αλλά δεν εκλέχθηκε. Το 1990 ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67, ενώ το 1992, ίδρυσε την «Ένωση Κεντρώων».