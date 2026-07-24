«Πηγαδάκια» με άρωμα εκλογών στο Προεδρικό – Τα χαμόγελα, οι ατάκες Τασούλα και οι συζητήσεις για την κάλπη

Οι επίσημες ομιλίες είχαν τη σημασία τους, ωστόσο στα… πηγαδάκια του Προεδρικού Μεγάρου στράφηκε το ενδιαφέρον κατά τη δεξίωση για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Το θέμα που κυριάρχησε στις συζητήσεις των πολιτικών προσώπων δεν ήταν άλλο από τις επόμενες εθνικές εκλογές και, κυρίως, ο χρόνος διεξαγωγής τους. Το ίδιο ζήτημα φέρεται να τέθηκε και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς (όσων παρόντων) και τον πρόεδρο της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος στους εσωτερικούς χώρους του Προεδρικού Μεγάρου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Η ατάκα Τασούλα για το… ΑΣΕΠ

Το πιο χαλαρό στιγμιότυπο της βραδιάς ήρθε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, με τη γνωστή του διάθεση για χιούμορ, σχολίασε πως εάν πραγματοποιηθεί τηλεοπτικό προεκλογικό ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα είναι τόσοι πολλοί που… θα χρειαστούν διαδικασίες ΑΣΕΠ για να χωρέσουν. Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στην ίδια συζήτηση έγινε αναφορά και στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, μετά την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να σημείωσε πως πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα και μπορεί να αξιοποιηθεί από την ελληνική πλευρά.

Οι απουσίες και οι τιμώμενοι προσκεκλημένοι

Όσον αφορά τις απουσίες πολιτικών αρχηγών από τη δεξίωση, ο Κωνσταντίνος Τασούλας φέρεται να σχολίασε ότι δεν εξεπλάγη, καθώς τις ανέμενε, προσθέτοντας πως μεγαλύτερη έκπληξη θα αποτελούσε η παρουσία τους.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχαν οι τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι. Ο πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συνεχάρησαν και φωτογραφήθηκαν με τους δύο αριστούχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Γιώργο Μυριάδη και Ανδρέα Οικονομόπουλο. Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε ακόμη με την Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», για τη συμβολή της στην αναζωογόνηση της Φουρνάς Ευρυτανίας, καθώς και με τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F-16 που είχε πραγματοποιήσει με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο ύστερα από μηχανική βλάβη.