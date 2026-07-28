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Γενέθλια για τον Αλέξη Τσίπρα – Με… “Σχεδία” και ευχές η είσοδός του στο “Σεράφειο”

Το στιγμιότυπο πριν από την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση

Γενέθλια για τον Αλέξη Τσίπρα – Με… “Σχεδία” και ευχές η είσοδός του στο “Σεράφειο”
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Γεμάτο από νωρίς ήταν σήμερα Τρίτη 28/8 το “Σεράφειο” του δήμου Αθηναίων, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Όταν έφτασε στον χώρο ο κ. Τσίπρας, οι ευχές έπεσαν “βροχή”, καθώς σήμερα έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 52.

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Μάλιστα, μπαίνοντας στο συγκρότημα, είχε μία σύντομη συνομιλία με πωλητή του περιοδικού “Σχεδία”, ο οποίος του ευχήθηκε “χρόνια πολλά”.

Τσίπρας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Τσίπρας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Λίγο μετά, ο Αλέξης Τσίπρας, σε μία κίνηση να στηρίξει εθελοντές και πωλητές της “Σχεδίας” που φροντίζει αστέγους και ανθρώπους με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή κοινωνικό αποκλεισμό, αγόρασε ένα αντίτυπο.

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