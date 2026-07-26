Παναγιώτης Δουδώνης: Τραγούδησε την «Παράξενη Κοπέλα» σε ταβέρνα – Δείτε βίντεο
Τραγούδησε Μανώλη Χιώτη σε βραδινή του έξοδο
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδώνης βρέθηκε σε ταβέρνα το βράδυ του Σαββάτου (26/7) και δεν δίστασε να δοκιμάσει τις τραγουδιστικές ικανότητες.
Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Δουδωνής εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική. Μάλιστα, ερμήνευσε την «Παράξενη Κοπέλα» του θρυλικού Μανώλη Χιώτη.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.
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