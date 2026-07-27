Κώστας Λαλιώτης: Έρχεται νέο δοκίμιο για το Άγιον Όρος – Οι τέσσερις θεματικές ενότητες του βιβλίου

Το νέο συγγραφικό εγχείρημα του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Λαλιώτη, είναι αφιερωμένο στο Άγιον Όρος και την Αθωνική Πολιτεία και, όπως αναφέρει ο ίδιος, αποτελεί έναν «οφειλόμενο φόρο τιμής και μνήμης» σε πέντε προσωπικότητες που σημάδεψαν τη ζωή και την πνευματική του διαδρομή.

Σύμφωνα με αποκλειστική προδημοσίευση του parapolitika.gr, το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους Ανδρέα Παπανδρέου, Κωστή Μοσκώφ, Γέροντα Βασίλειο Γοντικάκη, Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο Γιαννουλάτο και Διονύση Σαββόπουλο, πρόσωπα που, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκέψη και τις εμπειρίες του από το Άγιον Όρος.

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Οι τέσσερις θεματικές ενότητες

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: «Σύμβολο και Κιβωτός της Ορθοδοξίας» για τον Ελληνισμό και τον Κόσμο

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: «Οικιστικό – Πολιτισμικό Απόθεμα» για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Οικουμένη

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: «Οικολογικό Απόθεμα» για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Οικουμένη

ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΩΣ Ι – ΑΘΩΣ ΙΙ – ΑΘΩΣ ΙΙΙ – ΑΘΩΣ + (plus)

Όπως αποκαλύπτει το parapolitika.gr, η προδημοσίευση του έργου αναπτύσσεται σε τέσσερις διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες θεματικές ενότητες, μέσα από τις οποίες ο Κώστας Λαλιώτης επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική σημασία του Αγίου Όρους για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό, τον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη.

Στα αποσπάσματα του βιβλίου γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορία της Αθωνικής Πολιτείας, στη μοναστική ζωή, στις 20 Ιερές Μονές, αλλά και στον συμβολισμό που, κατά τον συγγραφέα, εκπροσωπεί το Άγιον Όρος ως πνευματικό και πολιτιστικό σημείο αναφοράς.

Το νέο δοκίμιο αναμένεται να κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα, ενώ ήδη προκαλεί ενδιαφέρον τόσο για το περιεχόμενό του όσο και για τις προσωπικές αναφορές του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στις εμπειρίες και τα πρόσωπα που επηρέασαν την πορεία του.