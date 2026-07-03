Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Ράκος η σύζυγος και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, στο τελευταίο αντίο

Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών και συγγενείς και φίλοι του είπαν το τελευταίο αντίο στο Πανόραμα της Βούλας. Η κηδεία του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) με πιο τραγικές φιγούρες τη σύζυγό του, Νατάσα Μεντεσίδου, και τον γιο του, Μάριο Γεωργιάδη, οι οποίοι στέκονταν στο πλευρό του μέχρι την τελευταία του ανάσα.

Τόσο η σύζυγός του όσο και ο γιος του ήταν βαθιά συγκινημένοι καθ’ όλη την διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας, ενώ από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, τους εύχονταν συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξόδιος ακολουθία του Βασίλη Λεβέντη. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Βασίλη Λεβέντη. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Βασίλη Λεβέντη. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Βασίλη Λεβέντη. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο γιος του μέσω ανάρτησης στο Facebook. Χαρακτηριστικά έγραψε ο Μάριος Γεωργιάδης: “Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες. Είναι ο τρόπος που έζησες. Ο τρόπος που αγωνίστηκες. Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ”.