Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

“Στο Παρά Πέντε”: Σάρωσε σε τηλεθέαση το επετειακό επεισόδιο – Έφτασε έως και 52% στο δυναμικό κοινό!

Το τηλεοπτικό κοινό "αγκάλιασε" το reunion της σειράς

“Στο Παρά Πέντε”: Σάρωσε σε τηλεθέαση το επετειακό επεισόδιο – Έφτασε έως και 52% στο δυναμικό κοινό!
DEBATER NEWSROOM

Απίστευτα ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε το “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”, το reunion της εμβληματικής παρέας, που το κοινό περίμενε πώς και πώς να δει.

Το επετειακό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/12 μέσα από τη συχνότητα του Mega και έκλεψε τις εντυπώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, το επεισόδιο του “Στο Παρά Πέντε” τρέλανε τα μηχανάκια της τηλεθέασης, σημειώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά. Μάλιστα, στο δυναμικό κοινό, καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου βρισκόταν πάνω από το 40%, ενώ στο τέταρτο 23:15 – 23:30 σημείωσε έως και 52%!

Στο γενικό σύνολο, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η τηλεθέαση έφτασε το 41,1%, και στο δυναμικό κοινό το 47%.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για την κοινωνία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για την κοινωνία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά»

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι». «Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο. Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα […]