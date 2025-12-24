“Στο Παρά Πέντε”: Σάρωσε σε τηλεθέαση το επετειακό επεισόδιο – Έφτασε έως και 52% στο δυναμικό κοινό!

Απίστευτα ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε το “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”, το reunion της εμβληματικής παρέας, που το κοινό περίμενε πώς και πώς να δει.

Το επετειακό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/12 μέσα από τη συχνότητα του Mega και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, το επεισόδιο του “Στο Παρά Πέντε” τρέλανε τα μηχανάκια της τηλεθέασης, σημειώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά. Μάλιστα, στο δυναμικό κοινό, καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου βρισκόταν πάνω από το 40%, ενώ στο τέταρτο 23:15 – 23:30 σημείωσε έως και 52%!

Στο γενικό σύνολο, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η τηλεθέαση έφτασε το 41,1%, και στο δυναμικό κοινό το 47%.